Сделать новогодний баннер-игру

Есть обычный GIF – необходимо срочно из него сделать баннер-растяжку. Статичный, без анимации. Размеры: 100% х 90px (фиксированная высота и изменяемая ширина). Формат: флеш (swf). Вес: до 30 кб. Параметры: вся его область должна являться активной гиперссылкой, которая передается ...
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Требуется сделать флэш баннер. Сначала в баннере появляются ресивер и
карта с надписями в этом же кадре "Новогодняя акция" и "4 подарка". Потом, в
следующих кадрах появляются бонусы.
Затем падают на фоне фейерверка 4 щара (елочные украшения) с содержимым. Поймав эти шары в корзину посетитель попадает на страницу интернет-магазина.
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