Сделать новогодний баннер-игру

Требуется сделать флэш баннер. Сначала в баннере появляются ресивер и

карта с надписями в этом же кадре "Новогодняя акция" и "4 подарка". Потом, в

следующих кадрах появляются бонусы.

Затем падают на фоне фейерверка 4 щара (елочные украшения) с содержимым. Поймав эти шары в корзину посетитель попадает на страницу интернет-магазина.