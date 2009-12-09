Баннер для сайта

Требуется статичный банер 139х139 (минимального, но качественного веса) для сайта www.ross-studio.com Банер должен быть стильный, утонченный, как в рекламе дорогих духов. Особое внимание на шрифт. Рок и революция отменяются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://mykremlin.org/ необходимо сделать баннер на главную страницу во всю ширину центральной колонки.
Баннер иллюстрирует 3 шага.
1. Вы регистрируетесь и добавляете предложение.
2. Ваше предложение набирает популярность.
3. Ваше предложение рассматривается и комментируется компетентными лицами.
Каждый шаг - в отдельном блоке. В каждом блоке должна быть иконка. Иконки необходимо нарисовать, а не брать готовые.
* В первом блоке - один человечек с бумажкой или воскл. знаком или лампочкой,
* Во втором - много человечков, с человечком из первого блока на переднем плане. Человечек с бумажкой тот же, что и с первой картинки. Остальные его поддерживают.
* В третьем - человечек в официальном костюме, пожимающий руку человечку из первого блока. Человечек из первого блока по-прежнему с бумажкой, должен быть узнаваем на всех трех картинках.
Стиль иконок основывается на стиле сайта. Для информации прикладываю тот стиль, который заказчику _не_понравился_.
"Надо, чтобы было больше прорисованности, чтобы было больше похоже на человечков - как на http://www.youtube.com/watch?v=izt3jvuguzm . Человечки в виде геометрических очертаний не нравятся"
Иконки с минимумом вебдванольности, трехмерности вообще быть не должно. Может быть градиент.
Для того, чтобы исключить промах, необходимо нарисовать 2-4 варианта этого баннера карандашом на бумаге. Выбранный заказчиком вариант нарисовать красиво.
Срок - 2 дня.
- Похожие заказы
- $15Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать динамический баннер для строительной компании. Идея есть, придумывать ничего не надо. Весь материал с меня. Баннер не сложный параметры: 175на175пкс, размер не более 55килобайт. Бюджет небольшой цены не завышайте. Исполнителю обязательно отзыв, если будет все сделано хорошо.Баннеры47 заявокЗакрыт14 лет назад
Логотип такси аттачед Интересует стоимость и сделать сегодня :)Завершен14 лет назад
Добрый день. Необходимо создание gif анимированного баннера 88x31 для проекта онлайн игр (клуб любителей mmorpg, онлайн игр). Стиль: фэнтэзи Цвета: коричневые + другие Необходимо чтобы менялся не только текст, а был какой то сюжет у баннера, рыцарь движется ...Завершен14 лет назад
- $15
Необходим баннер для проекта www.70ts.ru Формат GIF Анимированный размером 468х60 Побеждает тот чей баннер возьмёт самый больший CTR Остальные понравившиеся баннеры выкуплю по 3wmz как поощрительный приз.Завершен14 лет назад
К сожалению, у фрилансера случились форс-мажорные обстоятельства. Нужно доделать flash-баннер по готовому сценарию, с частью исходников. Нужно сделать быстро и качественно. По срокам - менее суток. Я оставлю проект и выберу исполнителя в 23 часа по Москве. Баннер ...Баннеры5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна качественная реализация флэш-заставки по ТЗ. Времени на реализацию 3 дня. Только для профессионалов.Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужно 3 анимированных гиф баннера следующих форматов: 240*400 468*60 120*240 Вот сайт: http://www.superprizi.ru Идея, которую нужно отразить в баннерах: Честно и без обмана! Заполни форму и получи супер приз 450000 Никаких СМС и прочего разводилова! Денег платить не нужно, мы сами их платим всем! Сценарий ...Завершен14 лет назад
- $5
Нужны два анимированных баннера, 100х100 и 468х60. Сайт http://euro-tank.ru/. На баннерах должен быть КАМАЗ из шапки и текст "дизельное топливо для коттеджей". Бюджет - 5$. Срок - сегодня (в идеале до 18.00 по Мск).Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать анимированные баннеры для сайта http://www.avroragro.ru/, 468х60 и 400х60 с одинаковым содержимым и кнопку размером 88х31. С вас примерную цену. подробности в пм или асеЗакрыт14 лет назад