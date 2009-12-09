Баннер для сайта

Для сайта http://mykremlin.org/ необходимо сделать баннер на главную страницу во всю ширину центральной колонки.

Баннер иллюстрирует 3 шага.

1. Вы регистрируетесь и добавляете предложение.

2. Ваше предложение набирает популярность.

3. Ваше предложение рассматривается и комментируется компетентными лицами.

Каждый шаг - в отдельном блоке. В каждом блоке должна быть иконка. Иконки необходимо нарисовать, а не брать готовые.

* В первом блоке - один человечек с бумажкой или воскл. знаком или лампочкой,

* Во втором - много человечков, с человечком из первого блока на переднем плане. Человечек с бумажкой тот же, что и с первой картинки. Остальные его поддерживают.

* В третьем - человечек в официальном костюме, пожимающий руку человечку из первого блока. Человечек из первого блока по-прежнему с бумажкой, должен быть узнаваем на всех трех картинках.

Стиль иконок основывается на стиле сайта. Для информации прикладываю тот стиль, который заказчику _не_понравился_.

"Надо, чтобы было больше прорисованности, чтобы было больше похоже на человечков - как на http://www.youtube.com/watch?v=izt3jvuguzm . Человечки в виде геометрических очертаний не нравятся"

Иконки с минимумом вебдванольности, трехмерности вообще быть не должно. Может быть градиент.

Для того, чтобы исключить промах, необходимо нарисовать 2-4 варианта этого баннера карандашом на бумаге. Выбранный заказчиком вариант нарисовать красиво.

Срок - 2 дня.