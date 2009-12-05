Два баннера

$5
БаннерыЗакрыт18 заявок342 просмотра
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Нужны два анимированных баннера, 100х100 и 468х60.

Сайт http://euro-tank.ru/. На баннерах должен быть КАМАЗ из шапки и текст "дизельное топливо для коттеджей".

Бюджет - 5$.

Срок - сегодня (в идеале до 18.00 по Мск).

14 лет назад
terriferri
Ирина 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)
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