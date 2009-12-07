Создать два gif c анимацией 88х31 и 728х90

БаннерыЗавершен4 заявки199 просмотров
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Привет,требуется создать два рисунка для рекламных показов в google и на тематических форумах .нужен тип,чтобы это бросалось в глаза и рука так и тянулась нажать на него! нужно с анимацией,эффектом каким-то..в общем,для привлечения внимания

Можно по несколько простых версий , по тематике моего сайта

http://console-forum.com.ua/

вот примеры,которые мне нравятся+ добавить анимацию например кручения psp ,для привлечения внимания

яркие,сочные,бросающиеся в глаза

http://img.qj.net/uploads/articles_module2/77506/Virtual-Banner.jpg

http://rpgforumsonline.com/forum/templates/subSilver/images/rpgfo_banner_2009_01.jpg

http://newsletter.au.playstation.com/forums_media/dissidia_banner.jpg

14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Romanov38
Евгений 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Слава Богу,сделали баннер...я не сахар как заказчик..10 баллов за терпение)
Порядочный заказчик, четко ставит ТЗ, если есть ошибки поправляет, работать приятно, РЕКОМЕНДУЮ.
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