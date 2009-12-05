Гиф анимация

БаннерыЗавершен13 заявок177 просмотров
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Необходим баннер 468х60

справа логотип - слева диалог в аське между двумя пользователями, 6-8 сообщений, затем появляется слоган - всё.

Ничего выдумывать ненужно.

В предложении указывайте срок и цену

14 лет назад
hochuinfo
Денис 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, быстро и качественно.
Довольна сотрудничеством, хороший в общении заказчик и во время оплаченная работа :) баннер для интересной студии, желаю вам удачи в работе ;)
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