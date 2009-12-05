Гиф анимация

У нас есть гиф баннер, нужно из гифа сделать флеш баннер.. Не забывайте указывать цену в предложении... Оплата через яндекс деньги, другими деньгами не оплачиваем... Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим баннер 468х60
справа логотип - слева диалог в аське между двумя пользователями, 6-8 сообщений, затем появляется слоган - всё.
Ничего выдумывать ненужно.
В предложении указывайте срок и цену
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