Требуется создать баннеры для интернет - магазина:

БаннерыЗавершен19 заявок318 просмотров
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Требуется создать баннеры для интернет - магазина:

Специализация интернет-магазина: террариумное и аквариумное оборудование.

Не сложные баннеры gif

468х60 и 100х100

Оплата яндекс деньги.

14 лет назад
ddac3150
Вадим 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранные исполнители
kazantip
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$14
2 дня
Все сделано было качественно и быстро.
Хороший заказчик, четое ТЗ, своевременная оплата. Мои рекомендации.
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Весьма доволен качеством исполнения и сроками, при возможности обязательно буду еще работать. Все сделано было качественно и быстро.
Хороший заказчик. Задание четкое, замечания - конструктивные, оплата без задержек.
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