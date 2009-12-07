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Требуется создать баннеры для интернет - магазина:
Специализация интернет-магазина: террариумное и аквариумное оборудование.
Не сложные баннеры gif
468х60 и 100х100
Оплата яндекс деньги.
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