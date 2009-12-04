Баннеры (приватно для SebaMF)

Нужен банер желательно во флеше 150х150 (вес по возможности минимальный, но не в ущерб качеству) для музыкальной группы CHOCOLA. Песни есть на сайте http://www.ross-studio.com/53/ Банер может скопировать лицевую обложку промо-диска. В приложении - фото девушек+обложка будущего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новогодние баннеры.
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