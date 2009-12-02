Новогодняя flash-открытка

$100
БаннерыЗакрыт9 заявок224 просмотра
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Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение.

Необходимо легко обыграть наш профиль (поставка оборудования для джус-баров, кафе, ресторанов http://www.juicemaster.ru/about/ ) и при этом обойтись без излишней саморекламы.

Требования:

- идея

- звук

- вес до 500 кб. с предзагрузчиком,

- логотип компании кадре или как минимум в финале

Выбор исполнителя по качеству портфолио, качеству идеи и цене. Приветствуется наличие опыта в подобных проектах (пожалуйста, ссылки на них). Аськи нет, пожалуйста, пользуйтесь сервисом приватных сообщений.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stukalova
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$70
3 дня
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