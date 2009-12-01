Баннер 100 на 100

Нужен флешбаннер. От вас ссылки на портфолио и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать баннер для сайта азартных игр http://x-win.ru формат 100 на 100 gif.
Приветствуются дизайнеры с большим опытом работы в сфере азартные игры.
- Похожие заказы
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Изготовление баннера. Подробности в договореЗавершен14 лет назад
Добрый день Есть 5 уже готовых .jpg картинок Из них нужно сделать флеш банер, на котором картинки будут поочередно друг друга сменять, по кругу. Способ смены картинки А на картинку Б и тд. – как ...Завершен14 лет назад
Как баннер справа на сайте http://www.aspr.ru/ (препродажная подгтовка) для сайта senat*auto.*ru (убрать звездочки) - будет помещен под меню! Тоже сначала машина в не очень хорошем состоянии, потом какие-то манипуляции над ней производятся, начинает блестеть и текст "1.Предпродажная подготовка 2. ...Баннеры29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать баннер с flash-анимацией... Интересуют примеры работ c flash...Завершен14 лет назад
- $15
Нужен баннер 240х350.Баннеры1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется разработать 2 баннера для новогодних скидок (горизонтальный) 790 х 100 - 120 пх 1 баннер для Рождества (цена 25 евро ) 2 для Нового года (цена 20 евро) пример вложении Просьба присылать в реации линк на баннер. ! Оплата ...Баннеры6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо изготовить баннер размером 250х140. Выходные файлы *.swf, *.fla При наведении мышкой должно обыгрываться интересное действие с курсором и рекламируемым товаром, привлекающее внимание клиента. Нужна идея + реализация. Подробности предоставлю выбранному агенту. Предлагайте цену, сроки, обязательно портфолио с подобными ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать 2 баннера для рекламной площадки мэйл ру. Есть два утверждённых сценария баннера. Срок сдачи баннера в субботу - воскресение, учитывая что могут быть правки. От вас - сроки и цена. ТЗ в приложении Требования: - строго по ...Баннеры10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать и реализовать в 3-х размерах флеш-баннер.Завершен14 лет назад