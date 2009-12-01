Приватный проект для Andrey-A

Здравствуйте. Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать 2 баннера для рекламной площадки мэйл ру. Есть два утверждённых сценария баннера. Срок сдачи баннера в субботу - воскресение, учитывая что могут быть правки. От вас - сроки и цена. ТЗ в приложении Требования: - строго по ...