Приватный проект для Andrey-A

Требуется разработать 2 баннера для новогодних скидок (горизонтальный) 790 х 100 - 120 пх 1 баннер для Рождества (цена 25 евро ) 2 для Нового года (цена 20 евро) пример вложении Просьба присылать в реации линк на баннер. ! Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер 240х350.
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