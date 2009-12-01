Баннер интернет-магазина

Требуется создать баннер для интернет - магазина:

Специализация интернет-магазина: сотовые телефоны, приставки, ноутбуки и оргтехника, mp3 плееры, банковское оборудование, телевизоры, парфюмерия

Интернет-магазин работает в одной из стран СНГ, поэтому можно даже просто переделать красивый баннер российского интернет-магазина под наш магазин.

Оплачиваю только через weblancer или после выполненной работы. Предоплату, оплату и все другие вопросы только через weblancer