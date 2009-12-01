Баннер интернет-магазина

Сделать 3 баннера без особых наворотов, небольшого веса. Светлые, яркие. Неплохо бы использовать цвета основного сайта. 468 х 60 234 х 60 125 х 125 ВИДЖЕТ: ПОИСК КОСМЕТИКИ Буду смотреть портфолио. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать баннер для интернет - магазина:
Специализация интернет-магазина: сотовые телефоны, приставки, ноутбуки и оргтехника, mp3 плееры, банковское оборудование, телевизоры, парфюмерия
Интернет-магазин работает в одной из стран СНГ, поэтому можно даже просто переделать красивый баннер российского интернет-магазина под наш магазин.
Оплачиваю только через weblancer или после выполненной работы. Предоплату, оплату и все другие вопросы только через weblancer
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