Анимированный баннер для РА по Рекламе в лифтах

Для новогодней акции на SerialDVD.ru требуется баннер баннер должен быть на всю ширину экрана, по высоте где-то 60-80рх Текст: Новогодняя акция, при заказе сериала вы получаете 2й сериал подарок.Какой?Сюрприз! мелкий текст - Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу ...
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Для рекламного агентства специализирующегося на Рекламе в лифтах нужен анимированный баннер по услуге Реклама в лифтах.
Цвета приближенные к цветам на сайте.
Позитив, динамика, но не мельтишение.
Баннер размером 180х150 на главной справа.
Сайт www.m-lift.ru
Должны присутствовать фразы:
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В остальном - свобода действий.
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