Необходима разработка rich-баннера

БаннерыЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Формат баннера flash 400х400, пользователем заполняется активное поле, которое при клике по кнопке должно автоматически заполниться на сайте. Бюджет, сроки, вопросы по уточнению ТЗ – в РМ.

14 лет назад
broadsat
Россия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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