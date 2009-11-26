Создание flash Баннеров

Вот баннеры которые нужно сделать

https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_percent_468x60.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_robots_468x60.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_welcomebonus_468x60_org.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60-2.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60_120.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/650x100_112.swf

https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400_2.swf

не которые баннеры нужно будет исправить форматы и так же нарисовать еще один баннер на основе этих в разных форматах!

Так же в баннерах нужно вписать клик вот это

Что нужно сделать, что бы система учитывала клики?

Создайте прозрачную кнопку, по клику на которой должен происходить переход на рекламируемый сайт. Для кнопки пропишите следующее действие:

on (release) {

getURL(targetURL, targetWindow)

}

При нажатии на баннер, через параметр targetURL происходит обращение в систему Баннербанк за реальным адресом рекламируемого сайта, а targetWindow служит для получения данных о способе открытия сайта (в новом или том же окне).

Особое внимание обратите на то, что targetURL и targetWindow являются переменными, которые должны быть прописаны без кавычек и в строгом соответствии буквенному регистру.