Баннеры для проекта по похудению

# 1 — $

Требуются банеры 100*100, 120*240, 468*60, 240*400

требуются gif-анимированные банеры для рекламы раздела о похудении сайта: http://figura24.ru/slim/

Основные темы банеров:

- быстрое эффективное похудение

- персональный курс похудение

- похудение минус 7-10 кг сразу

- комплексы для похудения:

- экстренное похудение,

- похудение с уменьшением объемов

- похудение с усиленным очищением организма

- похудение после 40 лет

Банеры должны быть достойного качества, но при этом хорошо привлекать людей чтобы кликали.

Обязательное требование – экономить размер файла, необоснованно не раздувать баннеры до больших размеров.

В конкурсе может быть несколько победителей, победителями будут признаны ВСЕ авторы достойных банеров, т.к. считаем что любая КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА должна быть оплачена.

Победителем признается лицо, приславшее понравившийся нам комплект из 4-х баннеров сделанных на основе одной идеи-картинки (баннер 100-100 , 120-240, 240-400, 468*60, выполненных на основе 1 картинки и слогана).

Каждый победитель получает по 50 у.е.