GIF-баннер 90*600

Нужен баннер для рекламы Дня Знаний.

Идея такая: картинка с кучей книг, компов и прочего, потом они все сжимаются в коробочку, потом на коробочке появляется надпись "концентрированные знания", а потом - другая надпись 20 февраля, потом - День Знаний "Лаборатории Качества".

Чтобы проще было определиться с цветовой гаммой www.quality-lab.ru - сайт "Лаборатории Качества".

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.