GIF-баннер 90*600

Сделать 8 баннеров
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Нужен баннер для рекламы Дня Знаний.
Идея такая: картинка с кучей книг, компов и прочего, потом они все сжимаются в коробочку, потом на коробочке появляется надпись "концентрированные знания", а потом - другая надпись 20 февраля, потом - День Знаний "Лаборатории Качества".
Чтобы проще было определиться с цветовой гаммой www.quality-lab.ru - сайт "Лаборатории Качества".
Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.
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