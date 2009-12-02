GIF-баннер 90*600

БаннерыЗавершен31 заявка396 просмотров
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Нужен баннер для рекламы Дня Знаний.

Идея такая: картинка с кучей книг, компов и прочего, потом они все сжимаются в коробочку, потом на коробочке появляется надпись "концентрированные знания", а потом - другая надпись 20 февраля, потом - День Знаний "Лаборатории Качества".

Чтобы проще было определиться с цветовой гаммой www.quality-lab.ru - сайт "Лаборатории Качества".

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.

14 лет назад
natEn
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Homusik
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
2 дня
Мария, огромное Вам спасибо! Несмотря на задержки с нашей стороны и некоторые трудности, Вы до победного к нам прислушивались, даже к некоторым нашим капризам:) Вы очень ответственный исполнитель, готовый довести работу до конца, с учетом всех мелочей и тонкостей. Вы готовы улучшить проект и дать хороший совет, а это безусловно очень приятно. С полной уверенностью рекомендую Вас как хорошего дизайнера и ответственного исполнителя!
Отличный, добросовестный, вежливый заказчик. Прислушалась к совету (flash вместо gif), оперативно реагировала на просьбы и вопросы. Я довольна сотрудничеством.
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