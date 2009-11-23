Баннеры - конкурс

БаннерыЗакрыт13 заявок544 просмотра
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#1$

Привет всем, нужны баннеры по темам:

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сжигание жира

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Баннеры нужно будет делать после утверждения изображения (внимательно читайте это сообщение) - это конкурс!

Картинки на баннерах должны привлекать вниминие - накаких жирных тел!

14 лет назад
radiuk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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