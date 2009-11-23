5 flash баннеров, срочно, сегодня

Нужно добавить на главную флеш и баннеры, чтобы сделать обложку более цивилизованной сайт: westernfc DOT com Необходимо обдумать и предложить свои решения как совместить текущий текст + флеш/баннер(ы) Просьба оставлять предложения с уже подготовленной идеей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 5 flash-баннеров.
Есть чёткое описание и даже готовые примеры.
Вот два из них:
ВАЖНО!! Сейчас переходы сделаны эффектами отсюда:
http://www.flasheff.com/patternsshowcase
Например FESSparkle и FESLightStripes
Надо, не используя эти компоненты, сделать похожие переходы самому.
Так как сами компоненты слишком большие (в kb) для баннера.
!! Размер баннера не должен превышать 40kb
Т.е. на примере первого баннера - переход картинки к тексту - над картинкой пролетают "звёздочки" (или "волна" ?)
Надо не использовать эту компоненту со страницы http://www.flasheff.com/patternsshowcase
А сделать самому что-то похожее или найти похожую компоненту, но менее весомую в килобайтах.
Сроки - срочно сегодня. Первый баннер через часа два. Остальные ещё через пару часов.
!!! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, нет времени на болтовню. Сразу указывайте сроки и стоимость !!!
Оплата по факту. Оплата через Webmoney или Western Union.
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