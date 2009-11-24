Приватный проект для Бабицкого Сергея

Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать анимированный gif-баннер 468х60
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