Баннер 240x400 (flash, gif) для игрового сайта

Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif).

Размер до 60Kb.

Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это общий смысл):

игры, в которые можно играть с друзьями

игры, которые не занимают много времени, если есть 5 минут свободного времени, то можно получить удовольствие

игры, в которых интересно и легко стать победителем

можно не только играть, но и заработать призы и подарки, если будешь хорошо играть

если хорошо играешь, то можно и денег заработать

можно не только играть, но и знакомиться, общаться

игры, которые затягивают

Баннеры должны быть яркими, красочными, высокоCTRные

В оформлении баннеров можно использовать изображения и(или) геймплеи с сайта