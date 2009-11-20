Баннер 240x400 (flash, gif) для игрового сайта

Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif).
Размер до 60Kb.
Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это общий смысл):
игры, в которые можно играть с друзьями
игры, которые не занимают много времени, если есть 5 минут свободного времени, то можно получить удовольствие
игры, в которых интересно и легко стать победителем
можно не только играть, но и заработать призы и подарки, если будешь хорошо играть
если хорошо играешь, то можно и денег заработать
можно не только играть, но и знакомиться, общаться
игры, которые затягивают
Баннеры должны быть яркими, красочными, высокоCTRные
В оформлении баннеров можно использовать изображения и(или) геймплеи с сайта
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