Баннер 728х90 для строительного сайта

$20
БаннерыЗакрыт3 заявки179 просмотров
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#1$

Нужен баннер 728х90 для сайта www.luxpotolok.ru

Баннер должен быть красивым, легким (не в смысле килобайт), современным, ярким, привлекающим внимание. Должно быть понятно что рекламируем. Баннер для верхушки сайта, можно использовать иею - потолки-вверху. Но основные Идеи и слоганы- ваши. гиф или флэш.

14 лет назад
mariakom
Мария 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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