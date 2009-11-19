Дизайн сайта строительной тематики

Есть анимированный gif 1) убрать фразу "Официальный дистрибьютер" 2) добавить фразу "Распродажа, скидка 25%" - фраза должна быть яркая, бросаться в глаза Вес баннера при этом не должен быть более 35КБт, размер тот же. Срок - сегодня.