Сделать баннер

Надо два баннера на флеше ( размер как на примере ). Пример баннеров - на сайте www.tks.ru . 1. в правой колонке посередине - баннер "таможенное оформление" (перед разделом "Туристам") 2. в правой колонке посередине - ...
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Добрый вечер!
Нжно сделать поп ап банер на флеше.
Размер банера 300*300 px
Есть тз.
срок до утра 2-3 варианта сумма 300 рублей
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