Сделать баннер

БаннерыЗакрыт5 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Нжно сделать поп ап банер на флеше.

Размер банера 300*300 px

Есть тз.

срок до утра 2-3 варианта сумма 300 рублей

14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Создание 2-х флеш-баннеров

    Надо два баннера на флеше ( размер как на примере ). Пример баннеров - на сайте www.tks.ru . 1. в правой колонке посередине - баннер "таможенное оформление" (перед разделом "Туристам") 2. в правой колонке посередине - ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 468*60

    $50

    Нужен баннер, размер 468*60, графический, не текстовый, формат gif, на тему автострахования, содержащий легкочитаемый сменяющийся текст на каком-нибудь тематическом фоне: КАСКО - это просто! Автострахование от автоюристов! Онлайн-расчет, быстрое оформление, бесплатная доставка. Сопровождение клиента: сбор справок бесплатно, аварийный комиссар. Скидка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно переделать баннер

    $10

    Нужно срочно переделать баннер из 340х150 , сделать 240х400. Есть исходник .fla И внести следующие изменения : 1. на кадре с фразой «Звонить днем в будние дни выгодно!» данную фразу заменить на «Стоимость минуты разговора – до ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внутренний баннер для районного сайта

    $10

    Требуется баннер рекламирующий возможность разместиться в Справочники районного сайта Банер нужен для сайта: http://mozhaiskiy.info/ Вот типичное размещение организации в справочнике: http://mozhaiskiy.info/dir/4-1-0-29 Примерное текстовое содержание баннера: Размещение организации в Справочнике этого сайта 1000 рублей без ограничения срока публикации Форматы: 468х60, 240х400 flash ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание баннера.

    $20

    Нужно создать баннер для магазина автозапчастей.468px × 60px.Необходимо нарисовать и анимировать робота состоящего из запчастей.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать монету 99 рублей

    $10

    Нужна gif-анимированная монета достоинством в 99 руб. 250х250px, цвет текста #CB2A2A, наверное, выглядит примерно так https://z-payment.ru/images/banners/personal_7.gif или так https://z-payment.ru/images/banners/personal_6.gif. Возможны другие варианты - предлагайте. Картинка должна привлечь внимание и запомниться. Надписи - домен RU, 99 рублей, ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание баннера для сайта

    Требуется создать набор баннеров для сайта свадебной тематики. Основной баннер 88х31. Остальные по согласованию размеров.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать 2 баннера 468х60 не более 30кб Gif и Flash

    Нужно сделать банеры для сайта http://mmogold.ru Примеры текста и т.п. в прикрепленном файле. Банер на тему продажи игровой валюты. Ознакомится с услугами которые предоставляем также на сайте http://mmogold.ru (на эту тематику сделать банеры надо) Сроки и цены в ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад