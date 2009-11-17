Внутренний баннер для районного сайта

Нужно создать баннер для магазина автозапчастей.468px × 60px.Необходимо нарисовать и анимировать робота состоящего из запчастей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется баннер рекламирующий возможность разместиться в Справочники районного сайта
Банер нужен для сайта: http://mozhaiskiy.info/
Вот типичное размещение организации в справочнике: http://mozhaiskiy.info/dir/4-1-0-29
Примерное текстовое содержание баннера:
Размещение организации в Справочнике этого сайта
1000 рублей без ограничения срока публикации
Форматы: 468х60, 240х400 flash или gif
Стиль простой, строгий и не навязчивый.
Внимание! Ссылка на портфолио обязательна!
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