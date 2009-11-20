Gif баннер для интернет магазина

Есть такая задачка. При разработке сайта сделали нам флеш-баннер, разработчики исчезли и оставили пару багов. Оригинальный баннер можно увидеть на сайте http://optavideo.com. Баннер с некоторым интервалом меняет картинки и выводит текст. При клике по баннеру в ...