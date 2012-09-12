YLLLka

Юлия Владимирова YLLLka

 
39 летРоссия/Яя
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
2 gif баннера для интернет-магазинов
Отлично!
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Ответный отзыв
rezon777
Николай 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Шапка-коллаж для сайта
Приятно было иметь дело.
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Ответный отзыв
Alfred574
Артурас 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта транспортной компании
Отличный исполнитель, дорабатывает до конца, несмотря на трудности. Имеет хороший вкус.
Отличный заказчик, адекватно и конструктивно решает возникшие проблемы.
Ответный отзыв
ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Шапка для сайта + анимир. GIF кнопка
Хорошо, спасибо
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Ответный отзыв
Saatizo
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Ylll
Юлия сделала макет дизайна для сайта мануального терапевта. Дизайн доктору (и нам) сразу понравился, и никаких переделок не потребовалось. Все остались довольны. Юля всегда была на связи, все вопросы и согласования решались оперативно. Макет дизайна в PSD сделан аккуратно, при верстке с ним удобно работать. Юле спасибо.
Сергей - ответственный заказчик, приятный собеседник, требования адекватные, оплата незамедлительная. Была бы рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
35 отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга