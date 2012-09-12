Юлия сделала макет дизайна для сайта мануального терапевта. Дизайн доктору (и нам) сразу понравился, и никаких переделок не потребовалось. Все остались довольны. Юля всегда была на связи, все вопросы и согласования решались оперативно. Макет дизайна в PSD сделан аккуратно, при верстке с ним удобно работать. Юле спасибо.