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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Приятно было иметь дело.
$160
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, дорабатывает до конца, несмотря на трудности. Имеет хороший вкус.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватно и конструктивно решает возникшие проблемы.
$25
10 баллов
11 лет назад
Хорошо, спасибо
$200
10 баллов
12 лет назад
Юлия сделала макет дизайна для сайта мануального терапевта. Дизайн доктору (и нам) сразу понравился, и никаких переделок не потребовалось. Все остались довольны. Юля всегда была на связи, все вопросы и согласования решались оперативно. Макет дизайна в PSD сделан аккуратно, при верстке с ним удобно работать. Юле спасибо.
Ответный отзыв
Сергей - ответственный заказчик, приятный собеседник, требования адекватные, оплата незамедлительная. Была бы рада дальнейшему сотрудничеству.
Дизайн сайтов
35 отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга