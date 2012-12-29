Надо отрисовать шапку для сайта по теме камней (природных и драгоценных). Какой-нибудь сложный коллаж с интересным фоном. Размер 1198х198.
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Шапку для городского портала (Волгоград). Только предложение от профессионалов. Дизайнеров-любителей прошу не беспокоить. Бюджет - до 2000 руб. Оплата только в рублях, долларов нет и не будет.Завершен11 лет назад
- $100
Надо отрисовать шапку по теме камней (природных и драгоценный). Какой-нибудь сложный коллаж с интересным фоном. Ширина 1980px, но под резиновый дизайн, т.е. всё акцентируется по центру, включая надпись - "Камни".Завершен11 лет назад
Нужен профессиональный дизайнер, который смыслит в концепции показанного клипарта и может реализовать подобное увиденному. Уважайте свое и мое время. Не уверены в своем профессионализме - не пишите ничего в этом тендере. Я ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Шапку-коллаж для сайта о лекарствах (инструкции по применению, НЕ компания). Сложный бэкграунд + что-то по теме. Примеры подобных шапок сайтов буду показывать в привате.Завершен12 лет назад