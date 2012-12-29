rezon777

Николай rezon777

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Шапка для сайта

    $100

    Надо отрисовать шапку для сайта по теме камней (природных и драгоценных). Какой-нибудь сложный коллаж с интересным фоном. Размер 1198х198.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка для городского портала

    $60

    Шапку для городского портала (Волгоград). Только предложение от профессионалов. Дизайнеров-любителей прошу не беспокоить. Бюджет - до 2000 руб. Оплата только в рублях, долларов нет и не будет.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка для сайта

    $100

    Надо отрисовать шапку по теме камней (природных и драгоценный). Какой-нибудь сложный коллаж с интересным фоном. Ширина 1980px, но под резиновый дизайн, т.е. всё акцентируется по центру, включая надпись - "Камни".

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шапка-коллаж для сайта - 2

    Нужен профессиональный дизайнер, который смыслит в концепции показанного клипарта и может реализовать подобное увиденному. Уважайте свое и мое время. Не уверены в своем профессионализме - не пишите ничего в этом тендере. Я ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка-коллаж для сайта

    $50

    Шапку-коллаж для сайта о лекарствах (инструкции по применению, НЕ компания). Сложный бэкграунд + что-то по теме. Примеры подобных шапок сайтов буду показывать в привате.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Шапка для сайта
Интересная была задача, нужно было подумать, как правильно сделать шапку. Николай дал настолько исчерпывающие исходные данные и постоянно был на связи, что работать было не сложно. Очень рекомендую как отличного заказчика!
Прекрасная шапка сделана для сайта.
Ответный отзыв
YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Шапка-коллаж для сайта
+
Приятно было иметь дело.
Ответный отзыв
Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Шапка-коллаж для сайта - 2
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество.
Сделано на "отлично". Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера!
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SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Шапка для городского портала
Хороший заказчик, спокойный и адекватный человек, с которым можно легко достичь компромисса. Благодарю за заказ и рекомендую к сотрудничеству!
Всё сделано на должном уровне. Рекомендую!
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EviLex
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Шапка для сайта
Задача была поставлена предельно понятно, оплата вовремя. Рекомендую!
Замечательный фрилансер. Сделал всё с первого раза и помог установить шапку на сайт. Рекомендую!
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