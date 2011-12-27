Saatizo

Уланов Сергей Saatizo

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разрабатываю на PHP + MySQL + JavaScript отдельные модули и полноценные системы под нужды бизнеса

Занимаюсь программированием с 1992 года, с лета 1995 года профессионально. Первоначально работал на языках С++, Assembler и Clipper, специализировался на разработке баз данных и системном программировании, а с 2004 года перешёл на программирование для интернет на PHP + MySQL + JavaScript.

Полный цикл разработки сайтов и интернет-магазинов «под ключ», от идеи до продвижения. Техподдержка.

Разрабатываю на PHP отдельные модули и полноценные системы под нужды бизнеса.

Пишу на JavaScript с использованием Ajax для задач по фронтенду.

Программирую с использованием ООП, с применением паттернов проектирования, принципов SOLID и GRASP, следуя PSR стандартам.

Использую PhpUnit для контроля работоспособности написанного кода.

Владею техниками рефакторинга.

Верстаю по макетам дизайнов на HTML 5 и CSS 3, с применением CSS Flexbox и БЭМ.

Хорошо знаком со стеком протоколов TCP/IP, делал сетевые приложения с использованием протоколов и сокетов.

Имею самостоятельно написанные ООП MVC php-фреймворк и CMS (объёмом свыше 90 тыс строк кода, весь код на ООП).

Легко разбираюсь в новых технологиях, всегда изучаю теоретические основы.

Имею 29 лет опыта программирования.

Имею 17 лет опыта веб-разработки.

Имею опыт работы в команде.

Имею опыт работы с заказчиками.

Имею опыт руководства фрилансерами и командой программистов.

Всегда работаю на результат.

PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. ООП, SOLID, паттерны проектирования.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$143
10 баллов
10 лет назад
Тексты для интернет магазина с ключевыми словами
С Сергеем работать одно удовольствие. Обязательный заказчик, своевременно оплачивает работу. Мои наилучшие рекомендации!!!
Очень понравилось работать с Юлией. Хорошо знает своё дело, быстро выполняет работу, хозяин сайта тоже очень доволен.
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$320
10 баллов
11 лет назад
Дизайны для двух интернет-магазинов
Как всегда самые положительные впечатления от работы с Сергеем! Все четко, оплата незамедлительная. Мои рекомендации!
Как всегда в работе с Еленой - отличные дизайны, запланированные сроки, и довольные заказчики. Всем рекомендую Елену!
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$280
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Ведищевой Елены
Все как всегда. Очень нравится работать над проектами Сергея. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Как всегда, очень доволен работой с Еленой, всем рекомендую её как отличного веб-дизайнера!
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$140
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Ведищевой Елены
Как всегда - продуманное ТЗ, моментальная оплата).
Как обычно, доверился Елене и получил отличный результат. Очень доволен работой с Еленой, как и наш заказчик.
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$360
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Ведищевой Елены
Работать над проектами Сергея всегда нравится - четкое, продуманное ТЗ, своевременная оплата. Буду рада продолжить сотрудничество.
Это уже не первая работа Елены для нас, и как всегда, Елена отлично сделала свою работу. Рекомендую Елену как хорошего веб-дизайнера.
Ответный отзыв