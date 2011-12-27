Разрабатываю на PHP + MySQL + JavaScript отдельные модули и полноценные системы под нужды бизнеса

Занимаюсь программированием с 1992 года, с лета 1995 года профессионально. Первоначально работал на языках С++, Assembler и Clipper, специализировался на разработке баз данных и системном программировании, а с 2004 года перешёл на программирование для интернет на PHP + MySQL + JavaScript.

Полный цикл разработки сайтов и интернет-магазинов «под ключ», от идеи до продвижения. Техподдержка.

Разрабатываю на PHP отдельные модули и полноценные системы под нужды бизнеса.

Пишу на JavaScript с использованием Ajax для задач по фронтенду.

Программирую с использованием ООП, с применением паттернов проектирования, принципов SOLID и GRASP, следуя PSR стандартам.

Использую PhpUnit для контроля работоспособности написанного кода.

Владею техниками рефакторинга.

Верстаю по макетам дизайнов на HTML 5 и CSS 3, с применением CSS Flexbox и БЭМ.

Хорошо знаком со стеком протоколов TCP/IP, делал сетевые приложения с использованием протоколов и сокетов.

Имею самостоятельно написанные ООП MVC php-фреймворк и CMS (объёмом свыше 90 тыс строк кода, весь код на ООП).

Легко разбираюсь в новых технологиях, всегда изучаю теоретические основы.

Имею 29 лет опыта программирования.

Имею 17 лет опыта веб-разработки.

Имею опыт работы в команде.

Имею опыт работы с заказчиками.

Имею опыт руководства фрилансерами и командой программистов.

Всегда работаю на результат.

PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. ООП, SOLID, паттерны проектирования.