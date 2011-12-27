Нужны тексты для интернет магазина, тематика сайта - световое и звуковое оборудование. Нужно написать тексты для разделов сайта. Для начала пишем текст для нескольких разделов, затем всё остальное.
Занимаюсь программированием с 1992 года, с лета 1995 года профессионально. Первоначально работал на языках С++, Assembler и Clipper, специализировался на разработке баз данных и системном программировании, а с 2004 года перешёл на программирование для интернет на PHP + MySQL + JavaScript.
Полный цикл разработки сайтов и интернет-магазинов «под ключ», от идеи до продвижения. Техподдержка.
Разрабатываю на PHP отдельные модули и полноценные системы под нужды бизнеса.
Пишу на JavaScript с использованием Ajax для задач по фронтенду.
Программирую с использованием ООП, с применением паттернов проектирования, принципов SOLID и GRASP, следуя PSR стандартам.
Использую PhpUnit для контроля работоспособности написанного кода.
Владею техниками рефакторинга.
Верстаю по макетам дизайнов на HTML 5 и CSS 3, с применением CSS Flexbox и БЭМ.
Хорошо знаком со стеком протоколов TCP/IP, делал сетевые приложения с использованием протоколов и сокетов.
Имею самостоятельно написанные ООП MVC php-фреймворк и CMS (объёмом свыше 90 тыс строк кода, весь код на ООП).
Легко разбираюсь в новых технологиях, всегда изучаю теоретические основы.
Имею 29 лет опыта программирования.
Имею 17 лет опыта веб-разработки.
Имею опыт работы в команде.
Имею опыт работы с заказчиками.
Имею опыт руководства фрилансерами и командой программистов.
Всегда работаю на результат.
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. ООП, SOLID, паттерны проектирования.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны дизайны для двух интернет магазиновЗавершен11 лет назад
Нужны дизайны для двух интернет магазинов.Завершен11 лет назад
Нужен дизайн для интернет магазина.Завершен11 лет назад
- $360
Требуется 3 дизайна для интернет магазиновЗавершен12 лет назад
GIF баннер на левую колонку под меню для сайта Компания «Уютный дом» http://bani-penza.surinfo.ru/ (вместо самодельного). Размер на выбор дизайнера с учетом существующей ширины левой колонки сайта. Тема: • оборудование для бань ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дизайн сайта для интернет магазинаЗавершен12 лет назад
Ищем дизайнера для сайта нового игрового сервера (сетевая игра MineCraft, их сайт www.minecraft.net). По задумке заказчика: • это будет промосайт с красивой Flash заставкой, эффектами и анимацией внутри сайта; • сайт ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта нужно будет сделать красивые, необычные эффекты на JavaScript, смысл - несколько оживить сайт, придать ему необычности. Проект сайта ещё обсуждается с заказчиком, сейчас нужно найти программиста способного выполнить работу по анимации и эффектам. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать для фирмы дизайн сайта и логотипЗавершен12 лет назад
Требуется простой, но анимированный логотип для сайта. Предварительно (из устного пояснению заказчика): объемные буквы – название компании, а также некий обруч вокруг этого названия. Эта конструкция крутиться вокруг своей оси. Предполагается использовать в качестве логотипа ...3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно нарисовать карту-схему ледового катка для размещения на сайте. Требования заказчика: есть «старая» карта, на которую необходимо ориентироваться в плане того, как примерно должна выглядеть новая схема. Она «старая» http://www.styp.ru/lmages/rechnoy/karta.jpg Заказчик предоставил актуальный план катка (фото из ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дизайн для сайта клиникиЗавершен12 лет назад
Задание: 1. Макеты в .jpg http://saatizo.com/soobsheniya-k446p1.html, для работы будут предоставлены макеты в формате .psd. Соответственно, нужно на сайте сверстать макет трех страниц (CSS с элементами HTML): • Главная http://mtgid.saatizo.com/ • Страница каталога http://mtgid.saatizo.com/ingalyatori-nebulaizeri-k4p1.html • Карточка товара http://mtgid.saatizo.com/kompressornii-ingalyator-AND-CN-231-e411.html 2. Движок сайта – индивидуальная разработка. 3. Кроссбраузерность (IE ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
Дозаполнить каталог товаров интернет-магазина (14 позиций оборудования для бани - ИК-кабины). Требуется по аналогии с существующим каталогом: 1) в соответствии со списком товаров заказчика найти в интернете нужные изображения (1 фото на каждый товар); 2) найти в интернете ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Программирование для магазина автозапчастей под систему ПАРТКОМ. Нужно на сайте интернет-магазина реализовать поддержку системы продажи запчастей ПАРТКОМ. Описание сервисов ПАРТКОМ http://www.part-kom.ru/webservices/. Принцип работы необходимых php-скриптов: 1 этап часть а. «Сервис Поиска» - На сайте имеется форма, в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Задание: 1) загрузить 95 фотографий на сайт; 2) для каждой фотографии проставить галочки (жанр и тип). Первое - механическая работа (если методично примерно 40-60 минут с хорошим интернетом). Второе - не совсем механическое (нужно посмотреть на фото и выбрать из предложенного ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Макет дизайна для магазина по продаже картин.Завершен12 лет назад
Нашему заказчику необходимо продвижение сайта в Яндексе по Пензе. Сайт новый. Тематика: окна, натяжные потолки, жалюзи, кондиционеры. Желательно, чтобы исполнитель был в Пензе и, если понадобится, имел возможность лично встретиться с владельцем сайта. Если возможно, пишите примерный ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны копирайтеры для составления описаний к товарам интернет-магазина. Товары: бинокли, лазерные указки, прицелы, зажигалки, компасы, подарочные наборы и т.п. Ожидаемый результат: 350 знаков на 1 товар, описания без ключевых слов и технических характеристик. Объем работ для одного копирайтера: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад