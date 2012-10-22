Приватный проект для Ведищевой Елены

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки143 просмотра

Нужны дизайны для двух интернет магазинов.

13 лет назад
Saatizo
Уланов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$280
6 дней
Как всегда, очень доволен работой с Еленой, всем рекомендую её как отличного веб-дизайнера!
Все как всегда. Очень нравится работать над проектами Сергея. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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