V-Elena

Елена V-Elena

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественный и продуманный web-дизайн. Иконки, лого, рисунки, фирстиль.

Высшее художественное образование (МХПИ)

Illustrator, Photoshop, Painter

Рисунок от руки

Люблю свою работу и серьезно отношусь к любым проектам. Не пропадаю, не срываю сроки.

Уважаемые заказчики! Если мы с Вами общаемся впервые, вся переписка по проекту ведется в рамках сервиса Weblancer.net

С заказчиками, не имеющими рейтинга и положительных отзывов, работаю только через СБС. (http://www.weblancer.net/terms/payments/)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ. Иное - по договоренности.

Все сроки в проектах указываю в рабочих днях.

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Дизайн сайтов:

Главная страница - от 100 у.е., от 3 раб. дней.

Внутренняя страница - от 20 у.е., 2-3 страницы в день. Внутренние страницы начинаю делать после утверждения главной.

На выходе PSD файлы со сгруппированными слоями и проименованными папками.

Исходники высылаются только после полной оплаты.

Делаю только дизайн. Не режу, не верстаю, не программирую

Если помимо дизайна сайта Вам нужно разработать логотип, Вы оплачиваете его отдельно или заказываете логотип у другого исполнителя.

Не берусь делать дизайн по следующим направлениям: расизм, охота, меха, техасская резня бензопилой, азартные игры и другие мошенничества.

При стоимости заказа в 1000 руб. на мой кошелек должно поступить 1000 руб., а не 980. Комиссии терминалов оплачиваете Вы.

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Благодарю за внимание!)

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop
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Отзывы заказчиков
xstr
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Работа выполнена на высоком уровне и в оговоренные сроки.
Надежный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата. Благодарю за заказ.
Ответный отзыв
ilyasina
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта. Тематика: писхология любовных отношений.
Все в оговоренные сроки, качественно, со вкусом!
Все отлично! Четкое задание, оперативная связь и моментальная оплата. Благодарю за заказ и удачи Вашему проекту!
Ответный отзыв
Flesh25
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Очень хороший дизайнер. Дизайн очень понравился все быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Илья - отличный заказчик. Благодаря четкому ТЗ и оперативной связи работалось легко и комфортно. Спасибо за заказ и удачи Вашему проекту!
Ответный отзыв
svetlanainfo
Светлана 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн главной страницы
Спасибо, Елена! Ждем выполнения следующего заказа)
Светлана - прекрасный заказчик. Четкое ТЗ, оперативная связь, моментальная оплата. Благодарю за заказ и удачи вашему проекту!
Ответный отзыв
svetlanainfo
Светлана 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн на сайте
Качество исполнения, сроки, отклик на замечания и исправления - безупречны. Спасибо!
Все отлично, благодарю за заказ!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
46 отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
8 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга