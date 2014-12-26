Высшее художественное образование (МХПИ)
Illustrator, Photoshop, Painter
Рисунок от руки
Люблю свою работу и серьезно отношусь к любым проектам. Не пропадаю, не срываю сроки.
Уважаемые заказчики! Если мы с Вами общаемся впервые, вся переписка по проекту ведется в рамках сервиса Weblancer.net
С заказчиками, не имеющими рейтинга и положительных отзывов, работаю только через СБС. (http://www.weblancer.net/terms/payments/)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ. Иное - по договоренности.
Все сроки в проектах указываю в рабочих днях.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дизайн сайтов:
Главная страница - от 100 у.е., от 3 раб. дней.
Внутренняя страница - от 20 у.е., 2-3 страницы в день. Внутренние страницы начинаю делать после утверждения главной.
На выходе PSD файлы со сгруппированными слоями и проименованными папками.
Исходники высылаются только после полной оплаты.
Делаю только дизайн. Не режу, не верстаю, не программирую
Если помимо дизайна сайта Вам нужно разработать логотип, Вы оплачиваете его отдельно или заказываете логотип у другого исполнителя.
Не берусь делать дизайн по следующим направлениям: расизм, охота, меха, техасская резня бензопилой, азартные игры и другие мошенничества.
При стоимости заказа в 1000 руб. на мой кошелек должно поступить 1000 руб., а не 980. Комиссии терминалов оплачиваете Вы.
==============================================================================
Благодарю за внимание!)
- Дизайн сайта287 просмотров
- Landing Page260 просмотров
- Недвижимость251 просмотр
- Подбор фотографа за границей263 просмотра
- Оформление группы ВКонтакте216 просмотров
- Дизайн сайта203 просмотра
- Недвижимость Севастополя194 просмотра
- Недвижимость Крыма - дизайн сайта295 просмотров
- Дизайн сайта гостиницы "Лот" в Севастополе243 просмотра
- Дизайн сайта сети фитнес-клубов "Паллада"651 просмотр
- FeedBack - дизайн сайта314 просмотров
- Интернет-магазин бескаркасной мебели.239 просмотров