Качественный и продуманный web-дизайн. Иконки, лого, рисунки, фирстиль.

Высшее художественное образование (МХПИ)

Illustrator, Photoshop, Painter

Рисунок от руки

Люблю свою работу и серьезно отношусь к любым проектам. Не пропадаю, не срываю сроки.

Уважаемые заказчики! Если мы с Вами общаемся впервые, вся переписка по проекту ведется в рамках сервиса Weblancer.net

С заказчиками, не имеющими рейтинга и положительных отзывов, работаю только через СБС. (http://www.weblancer.net/terms/payments/)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ. Иное - по договоренности.

Все сроки в проектах указываю в рабочих днях.

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Дизайн сайтов:

Главная страница - от 100 у.е., от 3 раб. дней.

Внутренняя страница - от 20 у.е., 2-3 страницы в день. Внутренние страницы начинаю делать после утверждения главной.

На выходе PSD файлы со сгруппированными слоями и проименованными папками.

Исходники высылаются только после полной оплаты.

Делаю только дизайн. Не режу, не верстаю, не программирую

Если помимо дизайна сайта Вам нужно разработать логотип, Вы оплачиваете его отдельно или заказываете логотип у другого исполнителя.

Не берусь делать дизайн по следующим направлениям: расизм, охота, меха, техасская резня бензопилой, азартные игры и другие мошенничества.

При стоимости заказа в 1000 руб. на мой кошелек должно поступить 1000 руб., а не 980. Комиссии терминалов оплачиваете Вы.

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Благодарю за внимание!)