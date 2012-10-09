Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок234 просмотра

Веб-студии требуется хороший дизайнер для разработки дизайна сайтов и интернет-магазинов.

Расценки и условия во вложении.

13 лет назад
teryoll
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка

    $150

    Требуется отрисовать дизайн и сверстать шаблон сайта компании, занимающейся установкой систем видеонаблюдения. Сайт со сформированной структурой и основным наполнением можно посмотреть по адресу безтревог.рф (временный адрес). Основной действующий сайт, если это потребуется, находится по адресу ...

    CSS
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт частного нотариуса

    $100

    Нужна главная страница и шаблон внутренней. Стилистика как на указанных примерах. (Один из сайтов конкурентов - http://levtsun.com.ua/, но он не нравится, просто чтобы понять тематику) Нужен графически простой, но ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для одностраничного сайта

    Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать. Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи. В заявке указывайте пожалуйста ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Cделать шапку для сайта о футболе

    Нужно сделать шапку для сайта о футболе. Размер 940х271 цветовая гамма сайта фон-белый, цвета черный, красный. Подробности обсудим с исполнителем. Портфолио дизайнов спортивных сайтов обязательно.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад