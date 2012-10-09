Cделать шапку для сайта о футболе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок149 просмотров

Нужно сделать шапку для сайта о футболе. Размер 940х271 цветовая гамма сайта фон-белый, цвета черный, красный.

Подробности обсудим с исполнителем. Портфолио дизайнов спортивных сайтов обязательно.

13 лет назад
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13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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