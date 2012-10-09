Создать дизайн для двух Сайтов

Хороший Дизайнер, и отличный человек. Креативный подход к делу. Все сроки соблюдены. Качество и время. То, что мы получили работая с Никитой. Самое главное быстрое внесение корректив в работу проекта. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.