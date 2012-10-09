Создать дизайн для двух Сайтов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки122 просмотра

Первый проект.

Сайт для ведущего Юрий Гагарин.

Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка).

от дизайнера требуется.

Быстрое исполнения, креативный подход.

Вовремя вносить коррективы в проект.

Второй проект.

Гейзер - проект нацелин на здоровое питание и рекламу фитнес центра.

Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка).

от дизайнера требуется.

Быстрое исполнения, креативный подход.

Вовремя вносить коррективы в проект.

С радостью будим сотрудничать на долгосрочной основе.

Техническое задание предоставляется через личное сообщение.

13 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$500
7 дней
Хороший Дизайнер, и отличный человек. Креативный подход к делу. Все сроки соблюдены. Качество и время. То, что мы получили работая с Никитой. Самое главное быстрое внесение корректив в работу проекта. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Постановка, оплата и коммуникация на высшем уровне! Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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