Исходные данные: Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков. Задача: На одной и той ...
Создать дизайн для двух Сайтов
Первый проект.
Сайт для ведущего Юрий Гагарин.
Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка).
от дизайнера требуется.
Быстрое исполнения, креативный подход.
Вовремя вносить коррективы в проект.
Второй проект.
Гейзер - проект нацелин на здоровое питание и рекламу фитнес центра.
Создания главной странице и дизайн внутренний структуры (Солянка).
от дизайнера требуется.
Быстрое исполнения, креативный подход.
Вовремя вносить коррективы в проект.
С радостью будим сотрудничать на долгосрочной основе.
Техническое задание предоставляется через личное сообщение.
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