Только опытные веб-дизайнеры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок242 просмотра

Нужен веб-дизайнер!

- опытный, утончённый, понимающий, что такое коммерческий веб-дизайн,

- знающий хотя бы основы юзабилити.

Есть несколько серьёзных проектов для постоянных доработок и разработок.

Люди с опытом меньше 5 лет - вероятность почти 0. Почти..

В первую очередь ждём портфолио.

13 лет назад
krocker
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$400
5 дней
Над этим проектом хорошо поработали. Спасибо Андрею.
Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад

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