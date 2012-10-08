Оформление бизнес-страницы на facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок117 просмотров

ТЗ - 1 Офлрмление бизнес-страницы ( обложка и размещение фотографии) https://www.facebook.com/pages/SMM-Partner/105361512942398. , слоган - мы знаем как работать в социальных сетях. Направление - Экспериментальный трафик

ТЗ-2 Добавить форму регистрации с подпиской на книгу "Идеальный план продвижения в социальных сетях".

ТЗ-3 Настроить iFrame на страницу с курсом " Социальные сети. Два реальных кейса" http://wp.me/P1BAuU-Ux

13 лет назад
gloriana
Людмила 
68 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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