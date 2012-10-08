Оформление бизнес-страницы на facebook

Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, ...