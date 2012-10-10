Нарисовать и сверстать простой одностраничник

раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её ...