Добрый день, господа фрилансеры! Нужно прописать несколько триггеров в RetailCRM Релевантный опыт очень желателен, дабы быстро сделать работу, но в принципе, эта задача по силам любому php программисту.[url=https://www.evernote.com/l/AA12IhEm6TdG_5D3DeSYl5LjL6BeWLdnnt8] [/url]Документация по триггерам: [url=http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules]http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules [/url]Указывайте, пожалуйста, цену за 1 триггер