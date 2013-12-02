Lab9

Алексей Lab9

 
50 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Прописать триггеры для RetailCRM

    Добрый день, господа фрилансеры! Нужно прописать несколько триггеров в RetailCRM Релевантный опыт очень желателен, дабы быстро сделать работу, но в принципе, эта задача по силам любому php программисту.[url=https://www.evernote.com/l/AA12IhEm6TdG_5D3DeSYl5LjL6BeWLdnnt8] [/url]Документация по триггерам: [url=http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules]http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules [/url]Указывайте, пожалуйста, цену за 1 триггер

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу HTML

    Добрый день, господа фрилансеры! Необходимо быстро сверстать страницу скрипта телефонного разговора. Макет в аттаче. Основные требования: [list][*]должна хорошо выглядеть на экранах 1000 - 3000 px в ширину [*]простой код, добавлять и редактировать контент будут люди с поверхностным знанием HTML [/list] Верхняя ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен готовый интернет магазин

    $100

    Приветствую! Срочно нужно запустить в работу интернет-магазин на CMS. 1-2 дня Желательна простая в обслуживании и наполнении CRM Дизайн: современный внешний вид адаптивность Цвета: белый, серый (черный),  #1BA0D7 Давайте примеры, название CMS и цену Хочу отдать проект в работу сегодня

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать взаимодействие Angular с REST сервером

    Приветствую, господа фрилансеры! Есть сайт на Angular. Есть рест сервер. Необходимо доделать взаимодействие. Делаем по разделам. На каждый раздел четкое ТЗ. Сейчас необходимо настроить один раздел. Раздел 1: Сайт:  [url=http://demo.nixop.in.ua/dist]http://demo.nixop.in.ua/dist[/url] L: admin P: zaq123 ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1Lk7L5cHKnSO2mbeUbdVoXS3HwVAg747bEuCriPSKol4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Lk7L5cHKnSO2mbeUbdVoXS3HwVAg747bEuCriPSKol4/edit?usp=sharing [/url] В дальнейшем понадобится переработать все разделы. Пожалуйста, указывайте skype, telegram ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фронт-энд к REST сервису на AngularJS.

    $800

    Приветствую, господа фрилансеры! Необходимо нарисовать фронт-энд на AngularJS к REST сервису. Есть готовый шаблон для разработки.  http://192.185.228.226/projects/ma/1-5-1/angular/#/home Основное предназначение сайта - администрирование  сервиса, построение отчетов.  Максимальное время разработки - 2 месяца Показывайте выполненные проекты. Цену и сроки будем обсуждать с теми, ...

    Angular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка приложения под android

    Приветствую, господа фрилансеры! Необходимо написать два приложения. Оба являются клиентами RESTfull сервиса. Основное отличие между приложениями в авторизации. У одного авторизация примитивная. У второго - полноценная.Каждое приложение состоит из 5-6 разделов. В основном это отображение информации. Также есть ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать интерфейс android приложения (material design)

    Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать порядка 20 экранов мобильного приложения (для телефона). Material design. Наброски от руки предоставлю. Желательно выполнить работы в Sketсh3 или аналогичной софтинке Предпочтение отдам жителям Украины. Никакого шовинизма, проще с оплатой

    Android
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поставить на сайт модуль меню и breadcrumbs

    Приветствую! Нужно прикрутить к сайту меню и модуль breadcrumbs На сайте, с которым будет проводиться работа, стоит Joomla 1.5, каталог реализован на K2 Работу нужно сделать в течение 36 часов Предлагайте реальные цены, пожалуйста P.S. Предпочтение отдам исполнителям из ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подправить лого и меню на сайте Joomla 1.5

    Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо на сайте http://goo.gl/DPiWQk увеличить логотип и привести меню к виду, как на этом скриншоте http://goo.gl/sRD6bY Все исходники есть. Работа срочная. Обязательно указывайте цену в заявках. Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. P.S. Предпочитаю работать с Украиной. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать дизайн сайта начинающего певца

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать дизайн сайта. Ничего военного, заказ достаточно простой. Конкретика к заданию: 1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем 2. Дизайн "резиновый". Должно хорошо смотреться наразрешениях от 1024х600 до 2560х1440 3. Макеты страниц: ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статей. Тематика: видеонаблюдение

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить ререайт текстов для сайта. Тематика — видеонаблюдение. Объем: 20-40 тысяч символов, уточним по ходу работы Оплата: меньше одного USD за одну тысячу символов без пробелов. Срок исполнения: 2-4 дня Критерий выбора исполнителя — соотношение ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт на Joomla 2.5

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать сайт на Joomla 2.5.8 Макет в аттаче. Требования просты: главная - статичный материал. пара внутренних страниц - блог категории. Сроки не жмут, называйте согласно собственной загрузке. Однако, срыв названных ВАМИ сроков будет караться. 1 час ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скопировать сайт. Реализовать на Joomla

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать точную копию сайта. Оригинал: http://30675.templates.site2you.com/content/index/controlPanelCurrentAction/controlPanelSitePreview Срок жесткий - 48 часов. Срыв сроков = штраф (5% от стоимости заказа за каждый час просрочки) Движок целевого сайта - Joomla 2.5 Обязательно указывайте цену в заявках. Критерий выбора исполнителя ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформить 5 баннеров

    $10

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо оформить пять графических баннеров по образцу (см. приложение к проекту). Графические подложки, слоганы и шрифты имеются. От вас требуется повторить оформление надписей. Срок: до 20:00 по Киеву Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. P.S. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт. Тематика - видеонаблюдение

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить ререайт текстов для сайта. Тематика - видеонаблюдение. Объем: Сегодня: 4000 символов. Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. При размещении заявки указывайте, пожалуйста, Вашу цену за 1000 символов P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скопировать дизайн сайта. Тематика - софт

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать две страницы сайта. Сделать похоже на оригинал с другим расположением блоков. Дельные предложения по улучшению дизайна приветствуются. Оригинальный дизайн и расположение блоков можно найти здесь: https://dl.dropbox.com/u/175305/it.zip Сроки: Сутки до первого эскиза и 2 дня на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скопировать дизайн сайта. Тематика - база отдыха

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать две страницы сайта. Сделать похоже на оригинал с другим расположением блоков. Дельные предложения по улучшению дизайна приветствуются. Оригинальный дизайн и расположение блоков можно найти здесь: https://dl.dropbox.com/u/175305/smile.zip Сроки: Сутки до первого эскиза и 2 дня на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать и сверстать простой одностраничник

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать простенький одностраничный сайт на HTML Тематика: Композитные канализационные люки нового поколения. Цветовая гамма: Требование к дизайну: Особых претензий нет. Хочется, чтобы было просто, строго, по-деловому. Цветовая гамма: Светлая Контент будет аналогичен этому: http://expertinvest.com.ua/luki.html Критерий выбора фрилансера — ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разместить статьи с фото на сайте (Joomla 2.5)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеем: - текст в формате Word (около 75 000 символов, разбит на главы) - фотографии в Picasaweb - сайт на Joomla 2.5 Необходимо: Каждую главу текста залить на сайт, проверить форматирование и вставить 3-4 фотографии в ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
vlasov_michael
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу HTML
Все отлично. Быстро сработались и нашли общий язык. Моментальная оплата. Рекомендую
Работа выполнена быстро и на отлично. Профессиональный и терпеливый специалист. Очень приятен в работе и общении.
Ответный отзыв
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Нужен готовый интернет магазин
Все ок. Рекомендую как заказчика.
Быстро, профессионально, отличное качество. Андрей великолепный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
go2ivan
Иван 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать интерфейс android приложения (material design)
Алексей замечательный заказчик. Участвует в процессе разработки применяя свой бекграунд маркетолога, что положительно сказывается над продуктом в целом. С интересом взялся бы за новый проект под руководством Алексея. P.S.Рекомендую всем фрилансерам на целенным на качественный результат
Работа выполнена на отлично! Немного вылезли за сроки, но опоздание с лихвой окупилось проработкой деталей проекта.
Ответный отзыв
slarkstudio
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Поставить на сайт модуль меню и breadcrumbs
"не так страшен черт, как его малюют", обсудили вместе ТЗ, все сделали шустро. Рекомендую всем Алексея как отличного заказчика, четко поставленная задача, содействие и своевременная оплата.
Работа выполнена быстро и качественно. Профи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mambosun
Сергей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Подправить лого и меню на сайте Joomla 1.5
ВСе ок
Профи. Аккуратная и быстрая работа, вопросы строго по делу. Доброжелателен. Не жаден :) Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв