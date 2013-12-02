Добрый день, господа фрилансеры! Нужно прописать несколько триггеров в RetailCRM Релевантный опыт очень желателен, дабы быстро сделать работу, но в принципе, эта задача по силам любому php программисту.[url=https://www.evernote.com/l/AA12IhEm6TdG_5D3DeSYl5LjL6BeWLdnnt8] [/url]Документация по триггерам: [url=http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules]http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/TriggerRules [/url]Указывайте, пожалуйста, цену за 1 триггер
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, господа фрилансеры! Необходимо быстро сверстать страницу скрипта телефонного разговора. Макет в аттаче. Основные требования: [list][*]должна хорошо выглядеть на экранах 1000 - 3000 px в ширину [*]простой код, добавлять и редактировать контент будут люди с поверхностным знанием HTML [/list] Верхняя ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Приветствую! Срочно нужно запустить в работу интернет-магазин на CMS. 1-2 дня Желательна простая в обслуживании и наполнении CRM Дизайн: современный внешний вид адаптивность Цвета: белый, серый (черный), #1BA0D7 Давайте примеры, название CMS и цену Хочу отдать проект в работу сегодняИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую, господа фрилансеры! Есть сайт на Angular. Есть рест сервер. Необходимо доделать взаимодействие. Делаем по разделам. На каждый раздел четкое ТЗ. Сейчас необходимо настроить один раздел. Раздел 1: Сайт: [url=http://demo.nixop.in.ua/dist]http://demo.nixop.in.ua/dist[/url] L: admin P: zaq123 ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1Lk7L5cHKnSO2mbeUbdVoXS3HwVAg747bEuCriPSKol4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Lk7L5cHKnSO2mbeUbdVoXS3HwVAg747bEuCriPSKol4/edit?usp=sharing [/url] В дальнейшем понадобится переработать все разделы. Пожалуйста, указывайте skype, telegram ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $800
Приветствую, господа фрилансеры! Необходимо нарисовать фронт-энд на AngularJS к REST сервису. Есть готовый шаблон для разработки. http://192.185.228.226/projects/ma/1-5-1/angular/#/home Основное предназначение сайта - администрирование сервиса, построение отчетов. Максимальное время разработки - 2 месяца Показывайте выполненные проекты. Цену и сроки будем обсуждать с теми, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую, господа фрилансеры! Необходимо написать два приложения. Оба являются клиентами RESTfull сервиса. Основное отличие между приложениями в авторизации. У одного авторизация примитивная. У второго - полноценная.Каждое приложение состоит из 5-6 разделов. В основном это отображение информации. Также есть ...Мобильные приложения15 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать порядка 20 экранов мобильного приложения (для телефона). Material design. Наброски от руки предоставлю. Желательно выполнить работы в Sketсh3 или аналогичной софтинке Предпочтение отдам жителям Украины. Никакого шовинизма, проще с оплатойДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую! Нужно прикрутить к сайту меню и модуль breadcrumbs На сайте, с которым будет проводиться работа, стоит Joomla 1.5, каталог реализован на K2 Работу нужно сделать в течение 36 часов Предлагайте реальные цены, пожалуйста P.S. Предпочтение отдам исполнителям из ...Завершен9 лет назад
Приветствую! Необходимо поправить цвета ссылок в меню. Сайт на Joomla 1.5 Модуль меню - Roknavmenu Работа срочная. Оплата - на карту ПриватбанкаЗавершен10 лет назад
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо на сайте http://goo.gl/DPiWQk увеличить логотип и привести меню к виду, как на этом скриншоте http://goo.gl/sRD6bY Все исходники есть. Работа срочная. Обязательно указывайте цену в заявках. Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. P.S. Предпочитаю работать с Украиной. ...Завершен10 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать дизайн сайта. Ничего военного, заказ достаточно простой. Конкретика к заданию: 1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем 2. Дизайн "резиновый". Должно хорошо смотреться наразрешениях от 1024х600 до 2560х1440 3. Макеты страниц: ...Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить ререайт текстов для сайта. Тематика — видеонаблюдение. Объем: 20-40 тысяч символов, уточним по ходу работы Оплата: меньше одного USD за одну тысячу символов без пробелов. Срок исполнения: 2-4 дня Критерий выбора исполнителя — соотношение ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать сайт на Joomla 2.5.8 Макет в аттаче. Требования просты: главная - статичный материал. пара внутренних страниц - блог категории. Сроки не жмут, называйте согласно собственной загрузке. Однако, срыв названных ВАМИ сроков будет караться. 1 час ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать точную копию сайта. Оригинал: http://30675.templates.site2you.com/content/index/controlPanelCurrentAction/controlPanelSitePreview Срок жесткий - 48 часов. Срыв сроков = штраф (5% от стоимости заказа за каждый час просрочки) Движок целевого сайта - Joomla 2.5 Обязательно указывайте цену в заявках. Критерий выбора исполнителя ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо оформить пять графических баннеров по образцу (см. приложение к проекту). Графические подложки, слоганы и шрифты имеются. От вас требуется повторить оформление надписей. Срок: до 20:00 по Киеву Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. P.S. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить ререайт текстов для сайта. Тематика - видеонаблюдение. Объем: Сегодня: 4000 символов. Критерий выбора исполнителя — соотношение цена-качество. При размещении заявки указывайте, пожалуйста, Вашу цену за 1000 символов P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать две страницы сайта. Сделать похоже на оригинал с другим расположением блоков. Дельные предложения по улучшению дизайна приветствуются. Оригинальный дизайн и расположение блоков можно найти здесь: https://dl.dropbox.com/u/175305/it.zip Сроки: Сутки до первого эскиза и 2 дня на ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать две страницы сайта. Сделать похоже на оригинал с другим расположением блоков. Дельные предложения по улучшению дизайна приветствуются. Оригинальный дизайн и расположение блоков можно найти здесь: https://dl.dropbox.com/u/175305/smile.zip Сроки: Сутки до первого эскиза и 2 дня на ...Завершен11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать простенький одностраничный сайт на HTML Тематика: Композитные канализационные люки нового поколения. Цветовая гамма: Требование к дизайну: Особых претензий нет. Хочется, чтобы было просто, строго, по-деловому. Цветовая гамма: Светлая Контент будет аналогичен этому: http://expertinvest.com.ua/luki.html Критерий выбора фрилансера — ...Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеем: - текст в формате Word (около 75 000 символов, разбит на главы) - фотографии в Picasaweb - сайт на Joomla 2.5 Необходимо: Каждую главу текста залить на сайт, проверить форматирование и вставить 3-4 фотографии в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад