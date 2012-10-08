Дизайн сайта по тематике голограммы.
Дизайн и верстка интернет-магазина (PHP)
Необходима смена дизайна и функционала интернет-магазина.
Уточняю - необходимо как разработать, так и реализовать это на домене. Чтобы я увидел результат, уже зайдя на свой сайт.
Покупали скрипт в PHP Shop. Сайт www.techrise.ru
Главное - чтобы были реализованы следующие требования:
В карточке товара:
• не должно быть баннеров, спецпредложений, витрины, лишней графики (большой анимированной шапки, либо слишком ярких элементов дизайна), новостей, но должна быть размещена информация о наших конкурентных преимуществах, сервисах, и т.п. в виде баннера или текста;
• Кнопка «Добавить в корзину» должна быть ВСЕГДА рядом с фото товара, четко выделена и бросаться в глаза;
• в карточке товара должен быть блок с информацией о доставке и способах оплаты, так чтобы не нужно было переходить на другие страницы;
• информация о товаре должна быть указана без вкладок как сейчас, чтобы не нужно было кликать несколько раз.
Корзина должна быть:
• всегда на одном и том же месте (видном), чтобы ее поиск на любой странице не превышал 2 сек;
• без подтверждения о добавлении товара в корзину (как сейчас), но с выводимым при добавлении в корзину сообщением «товар добавлен в корзину» рядом с нажатой кнопкой "Добавить в корзину";
• дизайн корзины «без лишнего»: без баннеров, витрины, поиска, большой графической шапки, каталога, товаров по бокам (как сейчас) и т.п.;
• оформление заказа должно происходить в 3 шага:
• Шаг 1. Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные. - Пользователь вводит поля «Имя», «Контактный номер телефона» и «Адрес электронной почты»; Нажимает на кнопку «Указать адрес доставки»;
• Шаг 2. Укажите адрес и предпочтительное время доставки. Вводит поля «Адрес доставки», «Предпочтительная дата и время доставки» (здесь должен быть календарь и поле не обязательное) и «Комментарий»; Нажимает кнопку "Выбрать способ доставки и оплаты";
• Шаг 3. Выберите способ доставки и оплаты. - Выбирает способ оплаты и способ доставки (должны быть в виде маркера); Нажимает кнопку «Оформить заказ»;
• Количество и порядок шагов указаны на всех страницах оформления заказа. Место, где находится пользователь обозначено;
• На каждом шаге сверху должна отображаться корзина (таблица с заказанными товарами и их стоимостью);
• Есть возможность оформить заказ в один клик. При этом нужно ввести поля «Телефон» и «Имя»;
• В случае ошибок - правильно введенные надписи не исчазают. Ошибка указывается в месте ее совершения (В конкретном поле, а не только надписью в нижней части)
• Кнопки действия типа "Дальше", "Выбрать способ доставки и оплаты" или "Оформить заказ" всегда находится справа. Кнопка обратного действия слева.
• Кнопка действия типа "Дальше" или "Оформить заказ" сильно ЯРЧЕ и заметнее, чем кнопка обратного действия.
• В корзине и на каждом шаге оформления заказа должен быть блок с информацией о доставке и оплате (в виде текста) перед формой заказа;
• Должен быть блок (выделенный фоновым цветом) «У вас есть вопросы? Просто позвоните по номеру 0000000? менеджер Анна ответит на все ваши вопросы!» на видном месте!
• В админке должна быть опция типа «каждому покупателю подарок», т.е. когда покупатель заходит в свою корзину, там уже лежит бесплатный подарок; должна быть возможность как включать, так и отключать эту функцию, менять подарки.
• В первую очередь в способах оплаты должна быть оплата наличными, а не счет в банке как сейчас;
• Кнопки «очистить форму» быть не должно;
• Обязательная к заполнению информация должна быть помечена обычной красной «*», а не флажком как сейчас.
• После завершения оформления заказа должен выводиться текст "Наш менеджер Ольга позвонит Вам в ближайшее время для уточнения деталей заказа. Вы можете позвонить ей сами по телефону 8 (495) 725 20 89" .
«Прайс лист», «полезные ссылки», «карта сайта» необходимо сделать менее заметными, не в главном меню, возможно внизу главной страницы.
Нужен "резиновый дизайн"
В основе дизайна – тот, который есть сейчас, но шрифт должен быть больше и четче, а кнопки более плавными и объемными, яркими и крупными!
Главное меню должно умещаться в одной строке. Кнопки не должны быть с этой черточкой как сейчас.
Витрина должна умещаться в одной строке.
Также необходимо сделать логотип, подходящий к дизайну. Также необходима смена логотипа самой странички (при отображении в браузере)
Заявки фрилансеров
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