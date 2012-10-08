Нужен редизайн сайта

В общем все просто) Нужен новый современный дизайн для сайта. Ссылку можно увидеть в приложении. Не хочу чтоб индексировалась.

Дизайн кабинета пользователей делать не нужно, только то что видно всем.

От вас нужно обязательно сроки и цену. Но прежде посмотрите сайт, чтоб прикинуть что к чему не нужно сразу цену ставить.

Так же желательно портфолио если есть по похожим порталам.