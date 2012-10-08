Необходимо обновить дизайн интернет-магазина Нарисовать 9 иконок к различным видам товаров. В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя. http://climatteh.com/ Только ...
Нужен редизайн сайта
В общем все просто) Нужен новый современный дизайн для сайта. Ссылку можно увидеть в приложении. Не хочу чтоб индексировалась.
Дизайн кабинета пользователей делать не нужно, только то что видно всем.
От вас нужно обязательно сроки и цену. Но прежде посмотрите сайт, чтоб прикинуть что к чему не нужно сразу цену ставить.
Так же желательно портфолио если есть по похожим порталам.
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