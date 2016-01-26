Проблема после установки сайта на хостинг. Раньше сайт был сервере. Сайт - zadelaem.ru Движок самописный. Например если нажать на любой раздел сайта то он не работает. Например нажать на Статьи то ничего не работает. Если навести курсор на раздел ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть самописный движок. Я закачал файлы на хостинг, сделал базу данных. Сайт zadelaem.ru не работает. Нужно сделать так чтоб заработал. Раньше когда-то давно сайт был на сервере. Теперь это обычный хостингСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на вордпресс. Нужно чтоб на страницах со статьями, например http://million-rublej.ru/idei-biznesa/otkryvaem-antikafe-ili-tajm-kafe-mify-o-biznese-i-ego-nachale.html маркированные списки были красивыми, а не обычными. Вот тут https://html5book.ru/krasivoe-oformlenie-spiskov/ есть код для таких списков, мне нравится пример 3. Нужно чтоб такие маркированные списки были у меня на ...Завершен4 года назад
1. Нужно увеличить скорость загрузки сайта prostaty.ru. Чтоб тут https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru было все зеленым. 2. Нужно поправить верстку на главной и в категориях. А то там записи то выше, то ниже, где-то только картинка, а названия нет.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Хочу сделать новый сайт на тему - простатита, импотенции и все что связано с этой темой. На сайте будет крутится реклама бадов на тему простатита и пользователь будет кликать по ней, переходить на официальный сайт ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести сайт на другой домен. Так чтоб остался и старый сайт и на новом домене был такой же сайт но работал как отдельный сайт. Я в этом не разбираюсь но год назад переносил сайт ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Продал сайт finansday.com Покупатель перенес сайт к себе и тот жутко тормозит. Иногда выпадает ошибка 500 Нужно решить эту проблему срочно. Так же напишите стоимость работы и сроки, хоть примерные.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать плагин для движка вопросов и ответов [url=http://www.question2answer.org/]Question2Answer[/url] Нужно сделать так чтоб я в админке установил цены на вопросы и ответы, пользователь в своей админке видел их. Например я устанавливаю цену 1 коп за 100 символов, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, делали его адаптивным для мобильников, планшетов. Сделали его с помощью Bootstrap но Гугл прислал письмо о том что сайты которые нельзя просматривать на мобильниках будут понижены в выдаче, проверяя сайт через https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...Завершен9 лет назад
- $40
верстка 2 страницЗавершен9 лет назад
- $120
Нужно сверстать страницыЗавершен9 лет назад
Нужно сделать дизайн 5 внутренних страниц для сайта про вклады.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен качественный дизайн, не перегруженный графикой. В стиле минимализм Дизайн главной страницы. Так же если понравится работа нужно будет сделать 5 внутренних страниц по 10$ за шт. ТЗ в приложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть форум, движок IPB 3.2.3 NULLED нужно перенести на лицензионный и самой последней версии. При этом: 1. Оставить дизайн такой какой есть. По сути это просто шапка с основного сайта и пару цветов в CSS на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200. Короче нужно перенести сайты на VPS ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно внести пару мелких доработок. 1. Если находится в какой-то категории статей, пример то сбоку уже не подсвечивается в какой категории находится статья. Нужно сделать чтоб подсвечивало. 2. Так же хотелось бы еще добавить блок последних новостей как ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте есть блок - новое на форуме. Раньше в этом блоке отображались последние темы с форума. Сейчас там пусто чего-то. Нужно поправить Сайт на вордпресс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть исходник флэш баннера. Нужно убрать одно слово. И скинуть мне баннер уже без этого слова.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Хочу добавить сайт в Гугл новости. В яндекс, рамблер, новотеку приняли уже. А в гугл на сколько я понял нужно в роботс вроде что-то настраивать. Сайт на вордпресс. Нужен тот кто добавлял уже в гугл новости. Настроить ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт стал медленно загружаться. Процессорное время в минутах раньше до 100 была сейчас каждый день выше. Что это значит не знаю. На сайте есть форум, есть подозрение что это из-за него. Сайт не только медленно грузится но и ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад