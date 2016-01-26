rosbiz

Юрий Болгаров rosbiz

 
37 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zYoma
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Исправить проблему на сайте
Юрий понятно изложил проблему, предоставил все требуемые данные. Оплату произвел быстро. Рекомендую!
Николай выполнил работу очень быстро и качественно. И сделал то что не смогли другие.
Ответный отзыв
Budven
Денис 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Заменить 2 слова во флеш
Все было прекрасно лет 5 назад. А теперь меня сайт очень просит оставить отзыв, чтобы подолжить работу на сайте.
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Beast-L
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Сделать тайтлы для страниц
Хороший заказчик. Быстро нашли общий язык. Проблем не было.
Работаю не в первый раз. Отличный исполнитель делает все качественно, быстро и с умом. Рекомендую как хорошего специалиста.
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Beast-L
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Форма регистрации
Хороший заказчик. Притензий нет.
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Сделал даже больше чем требовалось, отвечал на все вопросы. В общем доволен на 100%. Рекомендую всем как порядочного исполнителя.
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ikud
Иван 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо!
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую.
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