Перенести сайт на VPS

Есть стабильный канал интернет и сервер с примерно такими характеристиками: http://timeweb.com/ru/services/dedicate-server Необходимо развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта. Возможно с последующим системным администрированием. Пишите сразу свой скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200.
Короче нужно перенести сайты на VPS от компании ukraine.com.ua, один сайт основной около 4,5 гб весит и второй мелочь пузатая. Возможно настроить VPS если нужно. Тариф будет такой SSD VPS 2G https://www.ukraine.com.ua/vps/ Какую операционную систему выбрать не знаю пока.
Пару месяцев назад уже переезжал на сервер другой компании. Но там сайт работал раз в 10 хуже чем на хостинге. На том сервере сайт падал по 40 раз за день, а на хостинге по 2-3 раза. В последнее время практически не падает но есть превышение нагрузки.
Еще очень важно. На сайте посещаемость 5000 чел, много пишут, добавляют что-то и т.д. Перенести нужно как-то так чтоб без потерь данных.
Например переносите все файлы и подключаетесь на сервере к старой базе данных которая на хостинге. Когда ДНС обновятся все данные целые будут. После чего эту базу за пару минут переносите на сервер и подключаете. Тогда возможно потеря данных минимальна будет. Ну или ваш вариант. Короче чтоб не терять сообщения пользователей.
Нужен хороший профи, которой справится с работой без ошибок и вирусов не натыкает, а то это модно стало в последнее время:)
Обязательно пишите цену и срок.
- Похожие заказы
- $30Системное администрирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Ищем СРОЧНО системного администратора восстановить работоспособность проекта (интернет-магазин). Далее, видимо, потребуется разгон и сопровождения в стрессовых ситуациях. Судя по анализу, что то произошло с fastcgi 2015/01/12 18:41:33 [error] 1954#0: *6190 connect() to unix:/tmp/php-fcgi.sock failed (11: ...Завершен9 лет назад
Коллеги, добрый день! Нужно реализовать виртуальную АТС для интернет-сервиса (нестандартный сценарий - не офисная телефония). Общая суть: Входящий звонок -> Проход по многовариантному сценарию -> переадресация на внешний номер. Задачи: 1. Подобрать сервер для размещения Asterisk. 2. Развертывание ...Закрыт9 лет назад
объяснить как можно настроить и настроить пример vps так чтоб его один раз настроив, можно было вбивать в настройки браузера, скайпа и прочего исходные данные - командная строка rootСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется VPS, на котором стоит панель Vesta c МТА exim. На VPS подняты SMTP, через которые идет отправка писем. Софт, который управляет рассылкой, находится на отдельном ПК. В служебном заголовке получаемого письма видны данные как SMTP, ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Нужно помочь выбрать ЦОД/Дата-центр, настроить в нём тестовое окружение на виртуальных машинах (MS SQL, Oracle 10, .Net, стороннее ПО), настроить на удалённых машинах доступ к нему по VPN, научить всех пользоваться и поддерживать работоспособность ...Закрыт9 лет назад
Настроить сервер для работы с cloudflare, сделать так что бы если как то смогут узнать наш им то не могли на него делать атаку, им можно узнать по заголовкам из эмейлов и ещё как то? ...Закрыт9 лет назад
- $50
Необоходимо перенести сервер Zimbra на другой аналогичный сервер. Необходим профессионал, а не любитель, который нагуглит это дело. Пишите ваши предложения.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Извините, что трачу ваше время. Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект: VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN). Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний ...Завершен9 лет назад
Надо настроить хостинг ukraine.com.ua для ускорения работы опенкарта. Предпочтение отдается тому кто имеет аккаунт на ukraine.com.ua чтобы я мог делегировать доступ. Бюджет минимальный. 5 долл. Но в качестве компенсации оставлю развернутый отзыв (читайте мои ответные ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад