Перенести сайт на VPS

Системное администрированиеЗавершен12 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200.

Короче нужно перенести сайты на VPS от компании ukraine.com.ua, один сайт основной около 4,5 гб весит и второй мелочь пузатая. Возможно настроить VPS если нужно. Тариф будет такой SSD VPS 2G https://www.ukraine.com.ua/vps/ Какую операционную систему выбрать не знаю пока.

Пару месяцев назад уже переезжал на сервер другой компании. Но там сайт работал раз в 10 хуже чем на хостинге. На том сервере сайт падал по 40 раз за день, а на хостинге по 2-3 раза. В последнее время практически не падает но есть превышение нагрузки.

Еще очень важно. На сайте посещаемость 5000 чел, много пишут, добавляют что-то и т.д. Перенести нужно как-то так чтоб без потерь данных.

Например переносите все файлы и подключаетесь на сервере к старой базе данных которая на хостинге. Когда ДНС обновятся все данные целые будут. После чего эту базу за пару минут переносите на сервер и подключаете. Тогда возможно потеря данных минимальна будет. Ну или ваш вариант. Короче чтоб не терять сообщения пользователей.

Нужен хороший профи, которой справится с работой без ошибок и вирусов не натыкает, а то это модно стало в последнее время:)

Обязательно пишите цену и срок.

9 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
1 день
Сделано было все на отлично. Рекомендую.
Спасибо за хорошую совместную работу ! Буду рад новым заказам !
  • Похожие заказы

  • Развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта

    $30

    Есть стабильный канал интернет и сервер с примерно такими характеристиками: http://timeweb.com/ru/services/dedicate-server Необходимо развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта. Возможно с последующим системным администрированием. Пишите сразу свой скайп.

    Системное администрирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Nginx-lamp-php 5.3- magento-выделенный сервак

    $50

    Ищем СРОЧНО системного администратора восстановить работоспособность проекта (интернет-магазин). Далее, видимо, потребуется разгон и сопровождения в стрессовых ситуациях. Судя по анализу, что то произошло с fastcgi 2015/01/12 18:41:33 [error] 1954#0: *6190 connect() to unix:/tmp/php-fcgi.sock failed (11: ...

    PHPMagentoNginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка Asterisk

    Коллеги, добрый день! Нужно реализовать виртуальную АТС для интернет-сервиса (нестандартный сценарий - не офисная телефония). Общая суть: Входящий звонок -&gt; Проход по многовариантному сценарию -&gt; переадресация на внешний номер. Задачи: 1. Подобрать сервер для размещения Asterisk. 2. Развертывание ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить exim на VPS (панель Vesta)

    Имеется VPS, на котором стоит панель Vesta c МТА exim. На VPS подняты SMTP, через которые идет отправка писем. Софт, который управляет рассылкой, находится на отдельном ПК. В служебном заголовке получаемого письма видны данные как SMTP, ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно помочь выбрать и настроить ЦОД/Дата-центр

    Добрый день! Нужно помочь выбрать ЦОД/Дата-центр, настроить в нём тестовое окружение на виртуальных машинах (MS SQL, Oracle 10, .Net, стороннее ПО), настроить на удалённых машинах доступ к нему по VPN, научить всех пользоваться и поддерживать работоспособность ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание VPN-сервиса

    Здравствуйте. Извините, что трачу ваше время. Оцените пожалуйста по стоимости следующий проект: VPN-сервис - имеется корневой сервер + некоторое количество серверов доступа (которые взаимодействуют друг между другом тоже по VPN). Реализация на Linux+PHP+MySQL+Radius+OpenVPN+PPTP Пользователь регистрируется (Личный кабинет), платит на внутренний ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка хостинга для ускорения опенкарта

    Надо настроить хостинг ukraine.com.ua для ускорения работы опенкарта. Предпочтение отдается тому кто имеет аккаунт на ukraine.com.ua чтобы я мог делегировать доступ. Бюджет минимальный. 5 долл. Но в качестве компенсации оставлю развернутый отзыв (читайте мои ответные ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад