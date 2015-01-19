Перенести сайт на VPS

Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200.

Короче нужно перенести сайты на VPS от компании ukraine.com.ua, один сайт основной около 4,5 гб весит и второй мелочь пузатая. Возможно настроить VPS если нужно. Тариф будет такой SSD VPS 2G https://www.ukraine.com.ua/vps/ Какую операционную систему выбрать не знаю пока.

Пару месяцев назад уже переезжал на сервер другой компании. Но там сайт работал раз в 10 хуже чем на хостинге. На том сервере сайт падал по 40 раз за день, а на хостинге по 2-3 раза. В последнее время практически не падает но есть превышение нагрузки.

Еще очень важно. На сайте посещаемость 5000 чел, много пишут, добавляют что-то и т.д. Перенести нужно как-то так чтоб без потерь данных.

Например переносите все файлы и подключаетесь на сервере к старой базе данных которая на хостинге. Когда ДНС обновятся все данные целые будут. После чего эту базу за пару минут переносите на сервер и подключаете. Тогда возможно потеря данных минимальна будет. Ну или ваш вариант. Короче чтоб не терять сообщения пользователей.

Нужен хороший профи, которой справится с работой без ошибок и вирусов не натыкает, а то это модно стало в последнее время:)

Обязательно пишите цену и срок.