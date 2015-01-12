Развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта

$30
Системное администрированиеЗакрыт13 заявок161 просмотр
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Есть стабильный канал интернет и сервер с примерно такими характеристиками:

http://timeweb.com/ru/services/dedicate-server

Необходимо развернуть полноценный сервер для высоконагруженного интернет проекта.

Возможно с последующим системным администрированием.

Пишите сразу свой скайп.

9 лет назад
lidgeniy
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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