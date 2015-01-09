Настройка Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Коллеги, добрый день!

Нужно реализовать виртуальную АТС для интернет-сервиса (нестандартный сценарий - не офисная телефония). Общая суть: Входящий звонок -> Проход по многовариантному сценарию -> переадресация на внешний номер.

Задачи:

1. Подобрать сервер для размещения Asterisk.

2. Развертывание и базовая настройка Asterisk. Подключение оператора связи.

3. Настройка 2 многовариантных сценариев звонка.

Особенности сценариев:

* В рамках сценария на нескольких этапах Asterisk должен обращаться к нашему основному серверу (отдавать данные звонка) и получать обратную связь с информацией о дальнейших действиях . Например Asterisk передает добавочный номер введенный звонящим и получает от нашего сервера номер на который нужно переадресоваться по такому добавочному.

* Отправка односторонних уведомлений (не требующих ответа для дальнейших действий) на основной сервер о статусе звонка после переадресации.

* Запись звонков.

Уважаемые коллеги, оставляйте, пожалуйста, заявки только если Вы имеете качественный опыт работы с этой системой или если можете предложить, что-то лучшее. Решение данного вопроса требуется через 7-10 дней.

9 лет назад
Tost2004
Стас 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв(-1)
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