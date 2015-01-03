Настроить почтовый сервер

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок239 просмотров
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есть почтовый сервер mail.supersamsev.ru Ubuntu 12.04

работает под Zimbra 8.0.8_GA_6184.FOSS

параметры сервера

2.5 Gb RAM ssd 60 gb, CPU 2400x2 (в облаке flops.ru) проработав где-то 2 месяца стал 1 раз в день сыпаться

что то съедает память.

переход на другой сервер пока не возможен оплачен квартал вперед.

10 пользователей.

Нужно разобраться с утечкой памяти, и ротации логов.

9 лет назад
soronorus
Павел 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад