Настроить Vds на firstvds.ru для использования в качестве прокси

$5
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок147 просмотров
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Нужно настроить vds для прокси по этой инструкции http://firstwiki.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_3proxy

9 лет назад
Lionella45
Надежда 
54 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад