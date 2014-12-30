Настройка web-сервера

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок215 просмотров
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Необходима настройка сервера 3-го Января, а так же перенос проектов со старого сервера на новый настроенный. Особенность: в контейнере ОС лежит версия php 5.3.3 а настроить нужно версию 5.2. Переезд в рамках 1 ДЦ, важно чтобы переехали аккаунты с данными как есть, чтобы после смены ns - записей сайты просто поднялись на новом сервере без дополнительных телодвижений с каждым аккаунтом.

Итого: 3-го Января установка сервера и перенос данных

Интересует стоимость в рублях.

Спасибо.

9 лет назад
spravochnik_stra
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад