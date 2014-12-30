Настройка web-сервера

Необходима настройка сервера 3-го Января, а так же перенос проектов со старого сервера на новый настроенный. Особенность: в контейнере ОС лежит версия php 5.3.3 а настроить нужно версию 5.2. Переезд в рамках 1 ДЦ, важно чтобы переехали аккаунты с данными как есть, чтобы после смены ns - записей сайты просто поднялись на новом сервере без дополнительных телодвижений с каждым аккаунтом.

Итого: 3-го Января установка сервера и перенос данных

Интересует стоимость в рублях.

Спасибо.