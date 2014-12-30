Почтовый Сервер - настроить

Домен и IP у меня старые, а вот свой почтовый сервер поставил 2 дня

назад. Спам не рассылал.

Отправляю почту со своего имейла [email protected] который

крутится на почтовом сервере за NAT. На Yandex, Google доходит без

проблем. На корпоротивный ящик НЕ доходит. т.к. мой IP 176.37.88.77

или домен t-h-logistics.com попал в СПАМ ХАУС

Вот какой отбойник прислал корпоративный получатель моей почты:

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Reporting-MTA: dns; 127.0.0.1

Arrival-Date: Mon, 29 Dec 2014 08:54:14 +0000

Original-Recipient: [email protected]

Final-Recipient: rfc822;[email protected]

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: mail.grishko.ru

Diagnostic-Code: SMTP; 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [176.37.88

.77] blocked using zen.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=176.37.88.77

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Ниже лог входящего письма на Яндексе,

Яндекс пропускает мои письма, однако мне кажется что в спам хауз я

попал из-за этой вот ерунды, вместо 127.0.0.1 мне кажется должен стоять либо мой 176.37.88.77 либо Домен:

Received: from localhost ([127.0.0.1])

by 127.0.0.1 (Kerio Connect 8.3.4 patch 1)

Ниже полное содержание входящего писма на Яндекс.

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Received: from mxfront7j.mail.yandex.net ([127.0.0.1])

by mxfront7j.mail.yandex.net with LMTP id PBTlmpQl

for ; Mon, 29 Dec 2014 16:49:17 +0300

Received: from mail.t-h-logistics.com (mail.t-h-logistics.com [176.37.88.77])

by mxfront7j.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTPS id cMCJDoudGO-nH0aDlKK;

Mon, 29 Dec 2014 16:49:17 +0300

(using TLSv1.1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits))

(Client certificate not present)

X-Yandex-Front: mxfront7j.mail.yandex.net

X-Yandex-TimeMark: 1419860957

Authentication-Results: mxfront7j.mail.yandex.net; spf=pass (mxfront7j.mail.yandex.net: domain of t-h-logistics.com designates 176.37.88.77 as permitted sender) [email protected]

X-Yandex-Spam: 1

X-Footer: dC1oLWxvZ2lzdGljcy5jb20=

Received: from localhost ([127.0.0.1])

by 127.0.0.1 (Kerio Connect 8.3.4 patch 1)

(using TLSv1 with cipher AES256-SHA (256 bits))

for [email protected];

Mon, 29 Dec 2014 13:54:59 +0000

Date: Mon, 29 Dec 2014 15:49:13 +0200

From: Trans Hope

Reply-To: [email protected]

X-Priority: 3 (Normal)

Message-ID: <@t-h-logistics.com>

To: Dima Kravchenko

Subject: 444

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=windows-1251

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Return-Path: [email protected]

X-Yandex-Forward: 7c30807479b38ffac60d92ba3c4ff7cd

=C7=E4=F0=E0=E2=F1=F2=E2=F3=E9=F2=E5, .

--=20

=D1 =F3=E2=E0=E6=E5=ED=E8=E5=EC,

Trans mailto:[email protected]

Жду предложение по стоимости и Срокам приступить к работе.

Еще раз подчеркиваю, мне кажется что у меня неправильно настроен SMTP и неправильно идет HELO

ЗДЕСЬ все расписано http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=176.37.88.77 Надо ввести капчу чтоб прочитать отчет.