Почтовый Сервер - настроить

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Домен и IP у меня старые, а вот свой почтовый сервер поставил 2 дня
назад. Спам не рассылал.
Отправляю почту со своего имейла [email protected] который
крутится на почтовом сервере за NAT. На Yandex, Google доходит без
проблем. На корпоротивный ящик НЕ доходит. т.к. мой IP 176.37.88.77
или домен t-h-logistics.com попал в СПАМ ХАУС
Вот какой отбойник прислал корпоративный получатель моей почты:
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Reporting-MTA: dns; 127.0.0.1
Arrival-Date: Mon, 29 Dec 2014 08:54:14 +0000
Original-Recipient: [email protected]
Final-Recipient: rfc822;[email protected]
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: mail.grishko.ru
Diagnostic-Code: SMTP; 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [176.37.88
.77] blocked using zen.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=176.37.88.77
***************************************
Ниже лог входящего письма на Яндексе,
Яндекс пропускает мои письма, однако мне кажется что в спам хауз я
попал из-за этой вот ерунды, вместо 127.0.0.1 мне кажется должен стоять либо мой 176.37.88.77 либо Домен:
Received: from localhost ([127.0.0.1])
by 127.0.0.1 (Kerio Connect 8.3.4 patch 1)
Ниже полное содержание входящего писма на Яндекс.
************************************
Received: from mxfront7j.mail.yandex.net ([127.0.0.1])
by mxfront7j.mail.yandex.net with LMTP id PBTlmpQl
for ; Mon, 29 Dec 2014 16:49:17 +0300
Received: from mail.t-h-logistics.com (mail.t-h-logistics.com [176.37.88.77])
by mxfront7j.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTPS id cMCJDoudGO-nH0aDlKK;
Mon, 29 Dec 2014 16:49:17 +0300
(using TLSv1.1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits))
(Client certificate not present)
X-Yandex-Front: mxfront7j.mail.yandex.net
X-Yandex-TimeMark: 1419860957
Authentication-Results: mxfront7j.mail.yandex.net; spf=pass (mxfront7j.mail.yandex.net: domain of t-h-logistics.com designates 176.37.88.77 as permitted sender) [email protected]
X-Yandex-Spam: 1
X-Footer: dC1oLWxvZ2lzdGljcy5jb20=
Received: from localhost ([127.0.0.1])
by 127.0.0.1 (Kerio Connect 8.3.4 patch 1)
(using TLSv1 with cipher AES256-SHA (256 bits))
for [email protected];
Mon, 29 Dec 2014 13:54:59 +0000
Date: Mon, 29 Dec 2014 15:49:13 +0200
From: Trans Hope
Reply-To: [email protected]
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <@t-h-logistics.com>
To: Dima Kravchenko
Subject: 444
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [email protected]
X-Yandex-Forward: 7c30807479b38ffac60d92ba3c4ff7cd
=C7=E4=F0=E0=E2=F1=F2=E2=F3=E9=F2=E5, .
--=20
=D1 =F3=E2=E0=E6=E5=ED=E8=E5=EC,
Trans mailto:[email protected]
Жду предложение по стоимости и Срокам приступить к работе.
Еще раз подчеркиваю, мне кажется что у меня неправильно настроен SMTP и неправильно идет HELO
ЗДЕСЬ все расписано http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=176.37.88.77 Надо ввести капчу чтоб прочитать отчет.
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