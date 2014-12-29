Редактор/администратор

Для сайта (тематика автозапчасти и аксессуары ) нужен на постоянной основе - редактор сайта

Что нужно будет делать

1) Добавлять новую продукцию на сайт - подгонять прайсы поставщиков под существующий шаблон и загружать на сайт - аналогично подгонять имеющиеся фото под стандарт - размер + нанесение водяного знака (програмно)

2) Работа с ссылочной массой и продвижением - биржи ссылок, статьи, рекламные площадки и так далее - умение писать нормально читабельные тексты приветствуется

3) Публикация новостей, пресс-релизов - 1-2 в неделю максимум

4) Работа с электронной почтой - отсылка шаблонных ответов на первичном этапе далее - занимается менеджер

5) Работа с сервисом рассылки - рассылка сообщений 2-3 раза в месяц по разным отсортированным группам посетителей

Кратко - нужен человек на постоянной основе, кто бы взял всю рутинную работу по сайту - сейчас реально работы немного на пару часов в день.

Планируемый оклад 10 000 руб в месяц - если вы хотите получать больше обоснуйте может мы и согласимся на ваши условия

Если имеется подобный опыт - опишите его пожалуйста у кого работали, чем занимались, как долго работали.

Также укажите

1) Как вас зовут

2) Ваш возраст

3) Из какой страны/города

4) Образование (уч заведение специальность и дата окончания)

5) Кратко чем занимаетесь (студент, домохозяйка)