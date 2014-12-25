Настройка рутера, телефония, АТС, звонки, Gateway

Добрый день

Нахожусь в Германии

Хочу заплатить за следующую услугу

У меня дома ДСЛ интернет

Достаточно простенький ВЛАН РУТЕР без имени

http://hilfe.o2online.de/o2de/attachments/o2de/7000_1@tkb/59/1/BDA%20o2HB%206641%20V1.5.pdf

Если линк не открывается, то рутер ищется в гугле по запросу "o2 homebox 6641"

Согласно контракта с провайдером у меня

- 2х телефонные линии,

- 3х городских телефонных номера (бесплатные звонки на все городские и мобильные Германии)

- 3х сим карты для мобильного телефона (бесплатные звонки только между собой и на три вышеуказанные городские номера, остальные звонки платные)

У моего рутера только два входа для телефонного штекера, но когда заходишь в его интерфейс через комп, там действительно три номера. Двум телефонным входам рутера можно присваивать любые из трех городских номеров. Кроме того к нему можно подключать DECT телефоны.

Задача:

с трех мобильных сим карт получить те же бесплатные звонки на все городские и мобильные номера. То есть хотелось бы со своих мобильных звонить дальше по всей Германии бесплатно через свои городские.

Представляю себе это так:

звоню со своего мобильного на свой городской – это мне бесплатно. Потом нужно как-то с этого городского с использованием остальных двух городских направлять звонок дальше. Доступ, естественно, только для своих номеров.

Готов приобрести и установить дополнительно

- какой-то софт или рутер (возможно б/ушный)

Одна из трех симкарт свободна, можно при необходимости засунуть в рутер.

Желательны минимальные инвестиции, простая и долгосрочная эксплуатация с минимальными текущими затратами или без них.

Если можете предложить решение, пож-ста напишите вкратце как это будет работать, что нужно купить и почем и сколько в целом это будет стоить.

Спасибо

С ув

О.Шевцов