Обслуживание сервера (ВПС)

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок174 просмотра
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1.Нужно настроить почту сайта, чтобы была вида mail.site.ru чтобы при вводе этого адреса, можно было войти в почту сайта.

2. Нужно чтобы скрипты на сайте работали(для проверки прокси), так как на хостинге работают на ВПС нет.

ВПС на www.ukraine.com.ua

9 лет назад
bcashstrike
Николай 
32 годаАлбания
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад